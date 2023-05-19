Описание приготовления:

В котлеты вместо сливочного масла можно прокрутить вместе с филе кусочек сала. Манную крупу вполне можно заменить на замоченную в молоке булку, но тогда фарш будет более жидкий, что усложнит формирование котлет. Репчатый лук можете не перекручивать в мясорубке, а просто мелко порезать. Подавайте котлеты с любым гарниром или свежими овощами.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты

Блюдо: Горячие блюда / Котлеты / Блюда в панировке

Состав / Ингредиенты:

Рыба 2 Штуки (язь)

Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)

Яйцо 1 Штука

Масло сливочнoe 50 Грамм

Сухари для панировки 3 Ст. ложки

Манная крупа 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Растительное масло 2 Ст. ложки (без запаха)

Количество порций 4

Калорийность

273 ккал

Калорийность

9 г

Белки

18 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты из язя»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления котлет из язя.

У рыбы почистите чешую, удалите внутренности, отрежьте голову и хвост. Сделайте из рыбы филе и удалите все кости.

Дважды пропустите филе через мясорубку с мелкой решеткой.

Добавьте в рыбный фарш яйцо, манку и сливочное масло. Все хорошо перемешайте до однородности.

Репчатый лук измельчите на мясорубке, добавьте в рыбный фарш, посолите, поперчите, перемешайте и оставьте на 15 минут для набухания манки.

Влажными руками сформируйте котлеты и запанируйте их в сухарях.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите в сковороду котлеты из язя и обжарьте с двух сторон до румяной корочки до готовности, примерно 5-7 минут с каждой стороны. Спустя время снимите котлеты с огня и подавайте к столу.

Приятного аппетита!