Описание приготовления:
В котлеты вместо сливочного масла можно прокрутить вместе с филе кусочек сала. Манную крупу вполне можно заменить на замоченную в молоке булку, но тогда фарш будет более жидкий, что усложнит формирование котлет. Репчатый лук можете не перекручивать в мясорубке, а просто мелко порезать. Подавайте котлеты с любым гарниром или свежими овощами.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты
Блюдо: Горячие блюда / Котлеты / Блюда в панировке
Состав / Ингредиенты:
- Рыба 2 Штуки (язь)
- Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)
- Яйцо 1 Штука
- Масло сливочнoe 50 Грамм
- Сухари для панировки 3 Ст. ложки
- Манная крупа 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Растительное масло 2 Ст. ложки (без запаха)
Количество порций 4
Калорийность
273 ккал
Калорийность
9 г
Белки
18 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Котлеты из язя»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления котлет из язя.
У рыбы почистите чешую, удалите внутренности, отрежьте голову и хвост. Сделайте из рыбы филе и удалите все кости.
Дважды пропустите филе через мясорубку с мелкой решеткой.
Добавьте в рыбный фарш яйцо, манку и сливочное масло. Все хорошо перемешайте до однородности.
Репчатый лук измельчите на мясорубке, добавьте в рыбный фарш, посолите, поперчите, перемешайте и оставьте на 15 минут для набухания манки.
Влажными руками сформируйте котлеты и запанируйте их в сухарях.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите в сковороду котлеты из язя и обжарьте с двух сторон до румяной корочки до готовности, примерно 5-7 минут с каждой стороны. Спустя время снимите котлеты с огня и подавайте к столу.
Приятного аппетита!