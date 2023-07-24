Котлеты из кабачков без муки и крахмала. Рецепт за 15 минут: вкусно и полезно

Кабачки являются одним из самых необычных овощей. Они растут на территории почти всей Европы, пользуются популярностью у диетологов. Люди, которые хотят похудеть, постоянно готовят блюда из кабачков.
Однако, есть некий стереотип об употреблении кабачков. Некоторые считают, что блюда из этого овоща не вкусные.
Дело в том, что многие не умеют правильно готовить кабачки. При правильной готовке кабачковых яств, в этот овощ можно влюбиться.
Расскажем о том, как приготовить вкусно кабачковые котлеты.
Ингредиенты для кабачковых котлет:
- Кабачки — 550 г;
- Брокколи — 150 г;
- Морковь — 150 г;
- Перец чили — 1 шт.;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Яйца — 2 шт.;
- Сухарики хлебные — 30 г;
- Сыр чеддер — 110 г;
- Соль — ½ ч. л.;
- Сушеный чеснок — 1 ч.л.;
- Сушеный кориандр — 1 ч.л.;
- Итальянские травы смесь — 1 ч.л.;
Ингредиенты для сметанного соуса:
- Сметана — 150 г;
- Чеснок — 1 зубчик.
Приготовление кабачковых котлет:
Измельчаем на крупных резцах терки кабачки и брокколи, на мелкой терке натираем чеснок и морковь. Шинкуем мелко перец Чили, добавляем к смеси моркови, кабачков, брокколи и чеснока.
Высыпаем в овощную смесь соль, смешиваем компоненты. Оставляем овощную смесь на 20 минут для образования сока. В это время создаем соус из сметаны, смешанной с солью и итальянскими травами.
Пропускаем через пресс зубчик чеснока в соус из сметаны, смешиваем ингредиенты. Отжимаем лишнюю жидкость из-под овощной массы.
К овощной массе разбиваем яйца, добавляем хлебные сухари, сушеный чеснок, кориандр. Натираем мелко Чеддер, добавляем в овощную массу, смешиваем.
Формируем из овощной смеси небольшие котлеты.
В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем котлеты с обеих сторон по 2-3 минуты до золотистого цвета.
При перевороте котлет на вторую сторону, сковороду накрываем крышкой. Так котлеты тщательнее приготовятся внутри.
В результате получаются отменные котлеты из овощей. Соус из сметаны хорошо сочетается с котлетами даже без какого-либо гарнира.