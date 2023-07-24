Котлеты из кабачков без муки и крахмала. Рецепт за 15 минут: вкусно и полезно

Кабачки являются одним из самых необычных овощей. Они растут на территории почти всей Европы, пользуются популярностью у диетологов. Люди, которые хотят похудеть, постоянно готовят блюда из кабачков.

Однако, есть некий стереотип об употреблении кабачков. Некоторые считают, что блюда из этого овоща не вкусные.

Дело в том, что многие не умеют правильно готовить кабачки. При правильной готовке кабачковых яств, в этот овощ можно влюбиться.

Расскажем о том, как приготовить вкусно кабачковые котлеты.

Ингредиенты для кабачковых котлет:

Кабачки — 550 г;

Брокколи — 150 г;

Морковь — 150 г;

Перец чили — 1 шт.;

Чеснок — 3 зубчика;

Яйца — 2 шт.;

Сухарики хлебные — 30 г;

Сыр чеддер — 110 г;

Соль — ½ ч. л.;

Сушеный чеснок — 1 ч.л.;

Сушеный кориандр — 1 ч.л.;

Итальянские травы смесь — 1 ч.л.;

Ингредиенты для сметанного соуса:

Сметана — 150 г;

Чеснок — 1 зубчик.

Приготовление кабачковых котлет:

Измельчаем на крупных резцах терки кабачки и брокколи, на мелкой терке натираем чеснок и морковь. Шинкуем мелко перец Чили, добавляем к смеси моркови, кабачков, брокколи и чеснока.

Высыпаем в овощную смесь соль, смешиваем компоненты. Оставляем овощную смесь на 20 минут для образования сока. В это время создаем соус из сметаны, смешанной с солью и итальянскими травами.

Пропускаем через пресс зубчик чеснока в соус из сметаны, смешиваем ингредиенты. Отжимаем лишнюю жидкость из-под овощной массы.

К овощной массе разбиваем яйца, добавляем хлебные сухари, сушеный чеснок, кориандр. Натираем мелко Чеддер, добавляем в овощную массу, смешиваем.

Формируем из овощной смеси небольшие котлеты.

В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем котлеты с обеих сторон по 2-3 минуты до золотистого цвета.

При перевороте котлет на вторую сторону, сковороду накрываем крышкой. Так котлеты тщательнее приготовятся внутри.

В результате получаются отменные котлеты из овощей. Соус из сметаны хорошо сочетается с котлетами даже без какого-либо гарнира.