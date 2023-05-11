Котлеты из кабачков – это невероятно аппетитное и сочное угощение, которое идеально подойдет для домашнего сытного обеда. Есть много вариантов для приготовления такого угощения. Лучшие кулинарные идеи мы собрали для вас в проверенной подборке из десяти самых вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Котлеты из кабачков и фарша на сковороде

Котлеты из кабачков и фарша на сковороде получаются невероятно сочными, аппетитными и питательными. Они послужат отличным горячим блюдом для всей семьи. Подавайте к столу с овощными гарнирами или крупами. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Используйте для этого проверенный рецепт.

Ингредиенты –+4 порц.

Кабачок 1 шт.

Куриное филе ½ кг

Яйцо куриное 1 шт.

Петрушка по вкусу

Чеснок 2 зуб.

Крахмал кукурузный 1 ст.л.

Соль ½ ч.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное 3 ст.л.

Шаги 35 мин.

Для приготовления котлет из кабачков и фарша на сковороде, подготовим мясной продукт, измельчив куриное филе через мясорубку. Выкладываем куриный фарш в миску. Промываем кабачок и натираем его на терке со средними зубчиками. При необходимости, отжимаем от жидкости. Измельчаем петрушку и очищенные зубчики чеснока. Подготовленные продукты отправляем к куриному фаршу. Сюда же отправляем куриное яйцо, кукурузный крахмал, соль и черный молотый перец. Тщательно вымешиваем содержимое. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Лепим из фарша аккуратные небольшие котлеты и выкладываем их на сковороду. Обжариваем до румянца со всех сторон. Перекладываем угощение на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир. Котлеты из кабачков и фарша на сковороде готовы. Подавайте к столу!

Куриные котлеты с кабачками

Куриные котлеты с кабачками – это простая и вкусная кулинарная идея для домашнего обеда, ужина или перекуса. Такое угощение выйдет удивительно сочным и питательным. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 300 гр.

Фарш куриный – 0,6 кг.

Кефир – 80 мл.

Крупа манная – 8 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для приготовления куриных котлет с кабачками.

Шаг 2. Очищаем кабачок, натираем на терке, посыпаем солью и оставляем на 15 минут, после отжимаем от жидкости.

Шаг 3. В куриный фарш добавляем измельченный лук, половину манной крупы, кефир и куриное яйцо. Тщательно перемешиваем.

Шаг 4. Сюда же вмешиваем кабачок. Добавляем соль, перец и снова перемешиваем. Оставляем на 30 минут для разбухания.

Шаг 5. Лепим из фарша аккуратные котлеты и обваливаем их в оставшейся манной крупе.

Шаг 6. Выкладываем заготовки в сковороду с растительным маслом. Обжариваем до румяной корочки с каждой стороны.

Шаг 7. Куриные котлеты с кабачками готовы. Подавайте к столу!

Котлеты из кабачков и индейки

Котлеты из кабачков и индейки получаются нежными, сочными и полезными. Такое легкое и нежирное блюдо станет отличным вариантом полезного и вкусного обеда. Для приготовления в домашних условиях обязательно берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 300 гр.

Фарш индейки – 750 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Крахмал картофельный – 40 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления котлет из кабачков и индейки соединяем индюшиный фарш с измельченным луком, солью и черным молотым перцем.

Шаг 2. Сюда же выкладываем тертые на терке кабачки.

Шаг 3. Тщательно перемешиваем содержимое и дополняем картофельным крахмалом.

Шаг 4. Снова перемешиваем содержимое до однородности.

Шаг 5. Мокрыми руками лепим из заготовки аккуратные котлеты и выкладываем их в разогретую с растительным маслом сковороду.

Шаг 6. Обжариваем угощение с обеих сторон до появления румяной корочки.

Шаг 7. Котлеты из кабачков и индейки готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Постные кабачковые котлеты

Постные кабачковые котлеты – оригинальное кулинарное решение для вашего стола. Готовое блюдо порадует ярким вкусом и невероятной сочностью. Обязательно берите на заметку проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Разнообразьте домашнее меню.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок средний – 0,5 шт.

Хлопья овсяные – 3 ст.л.

Крупа манная – 1 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для приготовления постных кабачковых котлет. Очищаем кабачок, натираем на терке, посыпаем солью и оставляем на 15 минут, после слегка отжимаем от жидкости.

Шаг 2. Мелко рубим ножом репчатый лук и зубчики чеснока. Отправляем к кабачковой массе.

Шаг 3. Отмеряем необходимое количество овсяных хлопьев быстрого приготовления. Выкладываем их к кабачку.

Шаг 4. Солим, перчим и снова вымешиваем заготовку. Оставляем на время для разбухания хлопьев.

Шаг 5. Лепим из массы аккуратные котлеты и выкладываем их в сковороду с растительным маслом.

Шаг 6. Закрываем угощение крышкой и обжариваем до яркого румянца со всех сторон.

Шаг 7. Далее продукт перекладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 8. Постные кабачковые котлеты готовы. Можно угощаться!

Котлеты из кабачков в духовке

Котлеты из кабачков в духовке – это интересная кулинарная идея для домашнего обеда, ужина или перекуса. Такое угощение выйдет аппетитным, вкусным и питательным. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 250 гр.

Мука – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сыр твердый – 20 гр.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для приготовления котлет из кабачков в духовке.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем кабачки, затем натираем их на терке со средними зубчиками. Выкладываем в глубокую миску.

Шаг 3. Добавляем сюда отдельно взбитое куриное яйцо.

Шаг 4. Просеиваем указанное количество муки.

Шаг 5. Добавляем соль, перец и тертый сыр. Тщательно перемешиваем содержимое.

Шаг 6. Формируем из массы аккуратные плоские котлетки. Выкладываем их на противень с пергаментом. Запекаем 15 минут температуре 180 градусов, после переворачиваем и запекаем еще столько же.

Шаг 7. Котлеты из кабачков в духовке готовы. Выкладывайте на тарелку и подавайте к столу!

ПП диетические котлеты из кабачков на пару

ПП диетические котлеты из кабачков на пару – отличное кулинарное решение для тех, кто следит за своей фигурой. Такой продукт выходит очень сочным и интересным по вкусу. Обязательно берите на заметку для вашего полезного обеда, ужина или перекуса. Разнообразьте свое меню.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Кабачок – 300 гр.

Фарш мясной – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления ПП диетических котлет из кабачков на пару отмерим необходимые ингредиенты. Овощи сращу очищаем.

Шаг 2. Натираем кабачок на мелкой или средней терке, после отжимаем от лишней жидкости.

Шаг 3. Мелко разделываем очищенный лук.

Шаг 4. Выкладываем в глубокую миску мясной фарш, дополняем его солью и черным молотым перцем.

Шаг 5. Добавляем сюда лук и кабачок. Тщательно все перемешиваем.

Шаг 6. Мокрыми руками лепим аккуратные котлеты и выкладываем их в чашу пароварки. Предварительно ее можно смазать небольшим количеством растительного масла.

Шаг 7. Готовим угощение на пару 20 минут.

Шаг 8. ПП диетические котлеты из кабачков на пару готовы. Можно угощаться!

Рубленые котлеты из куриной грудки с кабачками

Рубленые котлеты из куриной грудки с кабачками выходят очень вкусными, аппетитными и питательными. Они станут интересным горячим блюдом для всей семьи. Подавайте к столу с овощными гарнирами или крупами. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Берите на заметку проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Филе куриное – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мука – 4 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Укроп – 5 веток.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления рубленых котлет из куриной грудки с кабачками промываем и очищаем подходящий кабачок.

Шаг 2. Натираем овощ на терке, посыпаем солью и после отжимаем от лишней жидкости.

Шаг 3. Куриное филе рубим ножом на мелкие кусочки.

Шаг 4. Выкладываем куриные кусочки к кабачку, дополняем солью, перцем, измельченным укропом и чесноком.

Шаг 5. Разбиваем сюда куриное яйцо, добавляем муку и майонез. Тщательно перемешиваем содержимое.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладываем сюда массу. Обжариваем рубленые котлеты до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 7. Рубленые котлеты из куриной грудки с кабачками готовы. Можно пробовать!

Котлеты из кабачка и говядины

Котлеты из кабачка и говядины – это аппетитная кулинарная идея для домашнего обеда, ужина или перекуса. Такое угощение выйдет невероятно вкусным и питательным. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок небольшой – 0,5 шт.

Фарш из говядины – 350 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Батон – 2 ломтика.

Молоко – 150 мл.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Мука/сухари – для панировки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления котлет из кабачка и говядины прокручиваем мясо через мясорубку или используем магазинный говяжий фарш. Выкладываем его в глубокую миску.

Шаг 2. Дополняем мясной продукт измельченным репчатым луком.

Шаг 3. Сюда же отправляем тертый кабачок.

Шаг 4. Солим и посыпаем специями по вкусу.

Шаг 5. Тщательно вымешиваем массу до однородности.

Шаг 6. Вмешиваем сюда куриное яйцо.

Шаг 7. Батон вымачиваем в молоке около 10 минут. Полученную мякоть отправляем к фаршу.

Шаг 8. Вымешиваем и убираем в холодильник на 25 минут.

Шаг 9. Лепим из фарша котлеты, обваливаем их в муке и выкладываем в сковороду с растительным маслом.

Шаг 10. Жарим на небольшом огне около 5 минут. После переворачиваем, закрываем крышкой и жарим еще пару минут.

Шаг 11. Котлеты из кабачка и говядины готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Кабачковые котлеты с сыром и чесноком

Кабачковые котлеты с сыром и чесноком порадуют вас не только интересным вкусом, но и аппетитным ароматом. Такое сочное угощение послужит отличным решением для семейного обеда иди ужина. Обязательно берите на заметку наш проверенный рецепт, который поможет разнообразить меню.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок средний – 1 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 1 ст.л.

Мука – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания противня.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты для приготовления кабачковых котлет с сыром и чесноком в духовке.

Шаг 2. Очищаем кабачок, натираем его, солим и оставляем на 15 минут. После отжимаем от жидкости.

Шаг 3. Дополняем кабачковую массу тертым твердым сыром. Перемешиваем.

Шаг 4. Вмешиваем сюда куриное яйцо.

Шаг 5. Продавливаем зубчик чеснока.

Шаг 6. Солим по вкусу и посыпаем мукой.

Шаг 7. Хорошенько перемешиваем массу до однородности.

Шаг 8. Промазываем противень растительным маслом. Ложкой выкладываем на него кабачковый фарш. Отправляем заготовки в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Шаг 9. Кабачковые котлеты с сыром и чесноком готовы. Подавайте угощение к столу!

Котлеты из кабачков и картошки

Котлеты из кабачков и картошки получаются невероятно сочными, аппетитными и оригинальными. Они послужат отличным горячим блюдом для всей семьи. К тому же, подойдут для постного меню. Приготовить такое угощение несложно. Используйте для этого проверенный рецепт.

Время готовки – 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кабачок – 250 гр.

Картофель – 0,5 кг.

Яйцо – 2 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания противня.

Для соуса:

Кефир – 200 мл.

Зелень – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления котлет из кабачков и картошки.

Шаг 2. Картофель отвариваем в мундирах, солим по вкусу. После остужаем его, очищаем и натираем на терке.

Шаг 3. Натираем на терке кабачки, солим их. Оставляем на 15 минут и после отжимаем от жидкости.

Шаг 4. Отделаем белки от желтков. Белки взбиваем до пышной пены.

Шаг 5. К картошке отправляем кабачок, взбитые белки, измельченную зелень и соль. Тщательно вымешиваем.

Шаг 6. Формируем из овощного фарша небольшие шарики и выкладываем их на смазанный маслом противень.

Шаг 7. Промазываем заготовки желтком, посыпаем тертым сыром и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Шаг 8. Для соуса вымешиваем кефир, измельченную зелень и специи по вкусу.

Шаг 9. Котлеты из кабачков и картошки готовы. Подавайте к столу с соусом и угощайтесь.