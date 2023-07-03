Описание приготовления:

Котлеты из мраморной говядины получаются плотными, но не сухими за счет сала и обжаренного в сливочном масле лука. Сало лучше всего говяжье, но можно взять и свиной бекон. С такими котлетами можно подавать любой гарнир или просто подать их с салатом из свежих овощей.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Говядина

Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

Говядина мраморная 400 Грамм

Масло сливочнoe 15 Грамм

Сало 80 Грамм

Лук репчатый 100 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 2 Ст. ложки

Сухари панировочные 3 Ст. ложки

Количество порций 6

Калорийность

275 ккал

Калорийность

12 г

Белки

22 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты из мраморной говядины»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления котлет из мраморной говядины.

Говядину сполосните, порежьте на кусочки и вместе с салом прокрутите в фарш через мясорубку с мелкой решеткой.

Половину репчатого лука мелко порежьте и обжарьте на сливочном масле в течение 5-7 минут на среднем огне до мягкости, остудите.

Оставшийся репчатый лук мелко порежьте и выложите в фарш. Все посолите и поперчите.

Добавьте в фарш обжаренный лук.

Все хорошо перемешайте и отбейте фарш до плотной массы. Уберите в холодильник на 30 минут.

Влажным руками сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.

В сковороде разогрейте на среднем огне растительное масло и обжаривайте котлеты с двух сторон до румяной корочки. После этого поставьте их в духовку и доведите до готовности при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут.

Приятного аппетита!