Описание приготовления:
Котлеты из мраморной говядины получаются плотными, но не сухими за счет сала и обжаренного в сливочном масле лука. Сало лучше всего говяжье, но можно взять и свиной бекон. С такими котлетами можно подавать любой гарнир или просто подать их с салатом из свежих овощей.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Говядина
Блюдо: Горячие блюда / Котлеты
Состав / Ингредиенты:
- Говядина мраморная 400 Грамм
- Масло сливочнoe 15 Грамм
- Сало 80 Грамм
- Лук репчатый 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Сухари панировочные 3 Ст. ложки
Количество порций 6
Калорийность
275 ккал
Калорийность
12 г
Белки
22 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Котлеты из мраморной говядины»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления котлет из мраморной говядины.
Говядину сполосните, порежьте на кусочки и вместе с салом прокрутите в фарш через мясорубку с мелкой решеткой.
Половину репчатого лука мелко порежьте и обжарьте на сливочном масле в течение 5-7 минут на среднем огне до мягкости, остудите.
Оставшийся репчатый лук мелко порежьте и выложите в фарш. Все посолите и поперчите.
Добавьте в фарш обжаренный лук.
Все хорошо перемешайте и отбейте фарш до плотной массы. Уберите в холодильник на 30 минут.
Влажным руками сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.
В сковороде разогрейте на среднем огне растительное масло и обжаривайте котлеты с двух сторон до румяной корочки. После этого поставьте их в духовку и доведите до готовности при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут.
Приятного аппетита!