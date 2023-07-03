Котлеты из мраморной говядины

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Описание приготовления:

Котлеты из мраморной говядины получаются плотными, но не сухими за счет сала и обжаренного в сливочном масле лука. Сало лучше всего говяжье, но можно взять и свиной бекон. С такими котлетами можно подавать любой гарнир или просто подать их с салатом из свежих овощей.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Говядина
Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

  • Говядина мраморная 400 Грамм
  • Масло сливочнoe 15 Грамм
  • Сало 80 Грамм
  • Лук репчатый 100 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Масло растительное 2 Ст. ложки
  • Сухари панировочные 3 Ст. ложки

Количество порций 6

Калорийность

275 ккал

Калорийность

12 г

Белки

22 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты из мраморной говядины»

Котлеты из мраморной говядины

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления котлет из мраморной говядины.

Котлеты из мраморной говядины

Говядину сполосните, порежьте на кусочки и вместе с салом прокрутите в фарш через мясорубку с мелкой решеткой.

Котлеты из мраморной говядины

Половину репчатого лука мелко порежьте и обжарьте на сливочном масле в течение 5-7 минут на среднем огне до мягкости, остудите.

Котлеты из мраморной говядины

Оставшийся репчатый лук мелко порежьте и выложите в фарш. Все посолите и поперчите.

Котлеты из мраморной говядины

Добавьте в фарш обжаренный лук.

Котлеты из мраморной говядины

Все хорошо перемешайте и отбейте фарш до плотной массы. Уберите в холодильник на 30 минут.

Котлеты из мраморной говядины

Влажным руками сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.

Котлеты из мраморной говядины

В сковороде разогрейте на среднем огне растительное масло и обжаривайте котлеты с двух сторон до румяной корочки. После этого поставьте их в духовку и доведите до готовности при температуре 180 градусов в течение 10-15 минут.

Котлеты из мраморной говядины

Приятного аппетита!

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