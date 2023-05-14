Описание приготовления:
Так как лосось довольно жирная рыбка, то добавления сала и масла такой фарш не требует. Пропорции филе трески и лосося можно сделать по своему усмотрению, добавить любимые специи или мелкорубленную зелень. Подавать рыбные котлеты можно с овощным рагу, картофелем или рисом. Или подавать вообще без гарнира со свежими овощами.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось / Треска
Блюдо: Горячие блюда / Котлеты
Состав / Ингредиенты:
- Лосось 300 Грамм
- Треска 250 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Сухари панировочные 2 Ст. ложки
- Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)
- Масло сливочнoe 30 Грамм
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
- Яйцo 1 Штука
- Мука пшеничная белая 3 Ст. ложки
Количество порций 3
Калорийность
180 ккал
Калорийность
15 г
Белки
9 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Котлеты из трески и лосося»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления котлет из трески и лосося.
У лосося удалите кожу и кости, прокрутите филе лосося и трески дважды в мясорубке с мелкой решеткой.
Репчатый лук почистите и измельчите в мясорубке, добавьте к рыбе.
Добавьте в рыбный фарш яйцо, посолите и поперчите.
Выложите в миску панировочные сухари, перемешайте и оставьте на 15 минут.
Влажными руками сформируйте круглые котлетки и запанируйте их в муке.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон, на среднем огне, до румяной корочки до готовности. Примерно по 5-7 минут с каждой стороны.
Приятного аппетита!