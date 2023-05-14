Котлеты из трески и лосося

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Описание приготовления:

Так как лосось довольно жирная рыбка, то добавления сала и масла такой фарш не требует. Пропорции филе трески и лосося можно сделать по своему усмотрению, добавить любимые специи или мелкорубленную зелень. Подавать рыбные котлеты можно с овощным рагу, картофелем или рисом. Или подавать вообще без гарнира со свежими овощами.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось / Треска
Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

  • Лосось 300 Грамм
  • Треска 250 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный По вкусу
  • Сухари панировочные 2 Ст. ложки
  • Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)
  • Масло сливочнoe 30 Грамм
  • Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
  • Яйцo 1 Штука
  • Мука пшеничная белая 3 Ст. ложки

Количество порций 3

Калорийность

180 ккал

Калорийность

15 г

Белки

9 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты из трески и лосося»

Котлеты из трески и лосося

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления котлет из трески и лосося.

Котлеты из трески и лосося

У лосося удалите кожу и кости, прокрутите филе лосося и трески дважды в мясорубке с мелкой решеткой.

Котлеты из трески и лосося

Репчатый лук почистите и измельчите в мясорубке, добавьте к рыбе.

Котлеты из трески и лосося

Добавьте в рыбный фарш яйцо, посолите и поперчите.

Котлеты из трески и лосося

Выложите в миску панировочные сухари, перемешайте и оставьте на 15 минут.

Котлеты из трески и лосося

Влажными руками сформируйте круглые котлетки и запанируйте их в муке.

Котлеты из трески и лосося

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон, на среднем огне, до румяной корочки до готовности. Примерно по 5-7 минут с каждой стороны.

Котлеты из трески и лосося

Приятного аппетита!

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