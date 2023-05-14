Описание приготовления:

Так как лосось довольно жирная рыбка, то добавления сала и масла такой фарш не требует. Пропорции филе трески и лосося можно сделать по своему усмотрению, добавить любимые специи или мелкорубленную зелень. Подавать рыбные котлеты можно с овощным рагу, картофелем или рисом. Или подавать вообще без гарнира со свежими овощами.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Лосось / Треска

Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

Лосось 300 Грамм

Треска 250 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Сухари панировочные 2 Ст. ложки

Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)

Масло сливочнoe 30 Грамм

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Яйцo 1 Штука

Мука пшеничная белая 3 Ст. ложки

Количество порций 3

Калорийность

180 ккал

Калорийность

15 г

Белки

9 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты из трески и лосося»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления котлет из трески и лосося.

У лосося удалите кожу и кости, прокрутите филе лосося и трески дважды в мясорубке с мелкой решеткой.

Репчатый лук почистите и измельчите в мясорубке, добавьте к рыбе.

Добавьте в рыбный фарш яйцо, посолите и поперчите.

Выложите в миску панировочные сухари, перемешайте и оставьте на 15 минут.

Влажными руками сформируйте круглые котлетки и запанируйте их в муке.

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты с двух сторон, на среднем огне, до румяной корочки до готовности. Примерно по 5-7 минут с каждой стороны.

Приятного аппетита!