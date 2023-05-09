Котлеты на картошке в духовке

Хочется полакомиться вкусными котлетками, а вот желания потом мыть плиту от жирных брызг совсем нет? Не спешите отчаиваться. Попробуйте запечь сочные котлеты на картошке. Никакой горы грязной посуды!

Преимущества этого блюда в том, что овощной гарнир и мясное готовятся одновременно. Пока котлеты с картофелем запекаются в духовке, у вас есть время сделать на скорую руку легкий салат из свежих овощей. Такая витаминная закуска — отличное дополнение к столь сытному блюду.

Как вкусно приготовить котлеты на картошке

В запекании мяса на картофельной подушке нет ничего сложного. Для этого вы можете использовать как жаростойкую форму, так и обычный противень. Во втором случае слой из картофеля получится менее высоким, но это не отразится на его вкусе. Ведь гарнир хорошенько пропитается соками и ароматами мяса. Идеально!

Ингредиенты

Свинина250 г Говядина250 г Лук300 г Чеснок2 зуб. Хлеб100 г Картофель500 г Майонез100 г Черный перец (молотый) по вкусу Соль1 ч. л. Паприка2 ч. л. Чесночный порошок1 ч. л.

Приготовление

Замачиваем хлеб в небольшом количестве воды. Очищаем репчатый лук. Перемалываем 200 г овоща, свинину и говядину на мясорубке. Затем отжимаем хлеб. Также прокручиваем его на мясорубке. Смешиваем все ингредиенты.Очищаем чеснок. Пропускаем 1 зуб. через пресс. Добавляем его и 0,5 ч. л. соли к фаршу. Всыпаем 0,5 ч. л. сушеного чеснока, 1 ч. л. молотой паприки и черный молотый перец. Перемешиваем всё до однородности. Очищаем картофель от кожуры. Натираем его на крупной терке. Мелко нарезаем оставшийся лук. Пропускаем через пресс 1 зуб. чеснока. Всыпаем его и лук к картофелю.Добавляем к овощам майонез и 0,5 ч. л. соли. Всыпаем оставшиеся специи. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Выкладываем в форму для запекания картофель, равномерно его распределяя. Смачиваем руки водой и формируем из мясного фарша продолговатые котлеты. Выкладываем их на картофель, слегка прижимая.Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Готово!

За 5 минут до готовности можете посыпать блюдо сыром. Для этого натрите его заранее на терке. К слову, мясо на картофельной подушке бесподобно и без сырной корочки. Его можно подать к столу, посыпав рубленой зеленью. Будет не менее вкусно и аппетитно!