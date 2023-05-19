Котлеты по-кавказски: рецепт с яблоком

Всем известно, что баранина имеет довольно специфический запах, который нравится далеко не каждому любителю мяса. Кавказские хозяйки знают, как убрать этот ярко выраженный вкус без вреда для блюда. Необходимо добавить лишь один секретный ингредиент в фарш… Какой же продукт делает бараньи котлеты по-кавказски настолько вкусными?

Чтобы это мясное блюдо имело очень приятный аромат, к фаршу стоит добавить яблоко. Лучше всего взять фрукт небольшого размера. Остановите свой выбор на кисло-сладком яблоке, которое подарит котлетам сказочную сочность.

Как вкусно приготовить котлеты по-кавказски

Подготавливая фарш, специй можете не жалеть. Ведь кавказская кухня славится достаточно острыми и невероятно пряными блюдами. Потому к баранине можете добавлять перец чили, копченую паприку и другие специи по своему вкусу.

Ингредиенты

Бараний фарш500 г Соль0,5 г Хлеб35 г Черный перец (молотый) по вкусу Лук1 шт. Яблоко2 шт. Пшеничная мука по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Молоко по вкусу Яйцо2 шт.

Приготовление

Ломтик черствого белого хлеба замачиваем в молоке. Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Очищаем яблоко от кожуры. Удаляем сердцевинку и семечки. Натираем фрукт на крупной терке. Прокручиваем баранину через мясорубку. Всыпаем к ней измельченный репчатый лук и яблоко. Добавляем белый хлеб.В отдельной емкости слегка взбиваем вилкой яйца. Добавляем их к бараньему фаршу. Солим и перчим. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.Формируем из бараньего фарша котлеты. Всыпаем пшеничную муку на тарелку. Обваливаем в ней мясные заготовки со всех сторон. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Затем обжариваем на ней котлеты до румяного цвета с каждой стороны. Готово!

Столь ароматные котлетки идеально подойдут к любому гарниру. К тому же они будут прекрасно смаковать с кавказским соусом. Для его приготовления вам понадобится красный лук, чеснок, кинза, петрушка и соль. Смешиваете их с томатным соусом — и идеальное дополнение к бараньим котлетам готово. В меру остро, очень сочно и до безумия ароматно! А вы ранее пробовали готовить котлеты с добавлением фруктов? Поделитесь своим опытом в комментариях.