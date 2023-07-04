Каждая заботливая хозяйка время от времени удивляет своих родных чем-то вкусненьким. Да даже просто для себя интересно попробовать что-то новое либо же улучшить любимое блюдо. Сегодня редакция «Со Вкусом» расскажет, чем чудесная Алла Пугачева балует своих родных на кухне.

Как оказалось, Примадонна сверкает не только на сцене, но и во время готовки. Поговаривают, что ее котлеты с яблоком из разных видов мяса получаются настолько нежными, сочными и ароматными, что аналогов не сыскать. Домашние котлеты Аллы Борисовны восхваляют и муж, и дети, и соседи, и даже звёзды шоу-бизнеса, которым посчастливилось попробовать ее кулинарные творения.

Котлеты с яблоком по рецепту Аллы Пугачевой: нюансы приготовления

Певица привыкла смешивать свинину, говядину и баранину в равных пропорциях. Так вкус готового блюда становится богаче и мясистее. Кто не любит баранину, может класть курицу или индейку. Если у вас дома не оказалось яблока, смело заменяйте его киви либо айвой. А вот банан пригодится, если у вас дома не оказалось яйца. Половина данного фрукта запросто заменяет 1 среднее яйцо — бананового вкуса не останется, зато фарш будет лепиться превосходно.

Ингредиенты

Свинина300 г Говядина300 г Баранина300 г Яйцо1 шт. Яблоко1 шт. Лук1 шт. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Хлеб100 г

Приготовление

Для начала нужно приготовить и смешать фарш из нескольких видов мяса. Нашинкуйте лук — можно не очень мелко. Заранее замочите в молоке белый хлеб или несладкую булочку (3 ломтика). Добавьте в фарш соль, перец, нашинкованный лук, замоченную булку и хорошенько всё перемешайте. Вбейте в фарш сырое яйцо — не забудьте его сначала помыть. А теперь — по рецепту Аллы Борисовны — добавьте в фарш натертое на мелкой терке яблоко. Остается вымешать всё вместе как следует. Далее сформируйте котлеты красивой формы, а затем обваляйте в муке или сухарях. Обжарьте котлеты с двух сторон — в разогретом масле на сковороде. По желанию можете их немного потушить в кастрюльке.

Смешивание разных видов мяса делает котлетки более пышными и воздушными. А в добавку прилагается очень интересный яблочный привкус. В общем, пробуйте! Также рекомендуем приготовить картофельные котлеты, которые не уступают мясным.