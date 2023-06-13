Котлеты в подливе как в столовой

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Описание приготовления:

Котлеты в подливе как в столовой — блюдо достаточно простое. Мясо можете взять любое. Подавайте с картофельным пюре, макаронами, кашей.

Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо
Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

  • Мякоть свинины 250 Грамм
  • Куриное филе 250 Грамм
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Белый батон 300 Грамм (100 грамм — в фарш, 200 грамм — для панировки)
  • Масло сливочнoe 20 Грамм
  • Томатная паста 1 Ст. ложка
  • Мука пшеничная 1 Чайная ложка
  • Сметанa 1 Ст. ложка
  • Вода 150 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу
  • Подсолнечное масло 50 Миллилитров

Количество порций 10

Калорийность

136 ккал

Калорийность

9 г

Белки

3 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты в подливе как в столовой»

Котлеты в подливе как в столовой

Подготовьте ингредиенты для приготовления котлет в подливе.

Котлеты в подливе как в столовой

Приготовьте подливу для котлет. Сливочное масло и муку выложите в горячую сковороду и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

Котлеты в подливе как в столовой

Добавьте томатную пасту и перемешайте.

Котлеты в подливе как в столовой

Налейте воду, посолите по вкусу и перемешайте подливу. Если томатная паста очень кислая, добавьте сахар. Доведите до кипения и варите 2-3 минуты до загустения.

Котлеты в подливе как в столовой

Добавьте сметану.

Котлеты в подливе как в столовой

Перемешайте, снова доведите до кипения и выключайте плиту. Подлива для котлет готова.

Котлеты в подливе как в столовой

Приготовьте фарш для котлет. Свинину и куриное филе помойте. Белый батон или булку залейте холодной, кипяченой водой и через несколько минут отожмите. Лук и чеснок очистите, помойте. Пропустите эти ингредиенты через мясорубку.

Котлеты в подливе как в столовой

Фарш посолите, поперчите и хорошо перемешайте до однородной консистенции.

Котлеты в подливе как в столовой

Из приготовленного фарша сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях или хлебных крошках. Выложите в горячую сковороду с подсолнечным маслом.

Котлеты в подливе как в столовой

Жарьте котлеты с одной стороны до золотистой корочки на среднем огне. После переверните на другую сторону, огонь немного убавьте, накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до готовности.

Котлеты в подливе как в столовой

При подаче выложите котлеты на тарелку, полейте подливой. Приятного аппетита!

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