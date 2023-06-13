Описание приготовления:
Котлеты в подливе как в столовой — блюдо достаточно простое. Мясо можете взять любое. Подавайте с картофельным пюре, макаронами, кашей.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо
Блюдо: Горячие блюда / Котлеты
Состав / Ингредиенты:
- Мякоть свинины 250 Грамм
- Куриное филе 250 Грамм
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
- Белый батон 300 Грамм (100 грамм — в фарш, 200 грамм — для панировки)
- Масло сливочнoe 20 Грамм
- Томатная паста 1 Ст. ложка
- Мука пшеничная 1 Чайная ложка
- Сметанa 1 Ст. ложка
- Вода 150 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
- Подсолнечное масло 50 Миллилитров
Количество порций 10
Калорийность
136 ккал
Калорийность
9 г
Белки
3 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Котлеты в подливе как в столовой»
Подготовьте ингредиенты для приготовления котлет в подливе.
Приготовьте подливу для котлет. Сливочное масло и муку выложите в горячую сковороду и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
Добавьте томатную пасту и перемешайте.
Налейте воду, посолите по вкусу и перемешайте подливу. Если томатная паста очень кислая, добавьте сахар. Доведите до кипения и варите 2-3 минуты до загустения.
Добавьте сметану.
Перемешайте, снова доведите до кипения и выключайте плиту. Подлива для котлет готова.
Приготовьте фарш для котлет. Свинину и куриное филе помойте. Белый батон или булку залейте холодной, кипяченой водой и через несколько минут отожмите. Лук и чеснок очистите, помойте. Пропустите эти ингредиенты через мясорубку.
Фарш посолите, поперчите и хорошо перемешайте до однородной консистенции.
Из приготовленного фарша сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях или хлебных крошках. Выложите в горячую сковороду с подсолнечным маслом.
Жарьте котлеты с одной стороны до золотистой корочки на среднем огне. После переверните на другую сторону, огонь немного убавьте, накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до готовности.
При подаче выложите котлеты на тарелку, полейте подливой. Приятного аппетита!