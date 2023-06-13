Описание приготовления:

Котлеты в подливе как в столовой — блюдо достаточно простое. Мясо можете взять любое. Подавайте с картофельным пюре, макаронами, кашей.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо

Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

Мякоть свинины 250 Грамм

Куриное филе 250 Грамм

Лук репчатый 1/2 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Белый батон 300 Грамм (100 грамм — в фарш, 200 грамм — для панировки)

Масло сливочнoe 20 Грамм

Томатная паста 1 Ст. ложка

Мука пшеничная 1 Чайная ложка

Сметанa 1 Ст. ложка

Вода 150 Миллилитров

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Подсолнечное масло 50 Миллилитров

Количество порций 10

Калорийность

136 ккал

Калорийность

9 г

Белки

3 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Котлеты в подливе как в столовой»

Подготовьте ингредиенты для приготовления котлет в подливе.

Приготовьте подливу для котлет. Сливочное масло и муку выложите в горячую сковороду и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

Добавьте томатную пасту и перемешайте.

Налейте воду, посолите по вкусу и перемешайте подливу. Если томатная паста очень кислая, добавьте сахар. Доведите до кипения и варите 2-3 минуты до загустения.

Добавьте сметану.

Перемешайте, снова доведите до кипения и выключайте плиту. Подлива для котлет готова.

Приготовьте фарш для котлет. Свинину и куриное филе помойте. Белый батон или булку залейте холодной, кипяченой водой и через несколько минут отожмите. Лук и чеснок очистите, помойте. Пропустите эти ингредиенты через мясорубку.

Фарш посолите, поперчите и хорошо перемешайте до однородной консистенции.

Из приготовленного фарша сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях или хлебных крошках. Выложите в горячую сковороду с подсолнечным маслом.

Жарьте котлеты с одной стороны до золотистой корочки на среднем огне. После переверните на другую сторону, огонь немного убавьте, накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до готовности.

При подаче выложите котлеты на тарелку, полейте подливой. Приятного аппетита!