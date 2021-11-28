Ковер как напольное покрытие: преимущества и недостатки вечной классики

Неудивительно, что ковровое покрытие также имеет массу преимуществ, которые мы перечислили для вас ниже:

Поглотитель шума

Ковер обладает звукопоглощающими свойствами. Это делает большую гостиную намного удобнее, потому что вы не слышите каждый шаг. Мягкий пол поглощает и другие шумы в помещении. По сравнению с твердыми полами пушистое напольное покрытие снижает уровень шума до 36 процентов. Это большое преимущество, особенно в детских комнатах.

Приятное ощущение жизни

Ковер мягкий и комфортный для ног. Это делает его приятным в вашем собственном доме, особенно в прохладные дни. Благодаря гибкой поверхности ковер эластичен и смягчает ступеньки, когда вы на него наступаете. Это легко для ног и суставов.

Ковер прочный

В жилых комнатах обычно укладывают ковры класса эксплуатации с 21 по 23. Они могут многое выдержать. В спальне можно использовать более чувствительный ковер, для прихожей подойдет 23 класс.

Дружественность к аллергии

Ковер идеально подходит для людей, страдающих аллергией, потому что, по сравнению с другими полами, он может почти вдвое уменьшить количество мелкой пыли в воздухе. Это может быть большим преимуществом для чувствительных людей.

универсальность

Ковролин доступен в бесконечном количестве дизайнов, расцветок и узоров. Поэтому он подходит на любой вкус и дизайн помещения. Ковролин подходит для всех жилых помещений, кроме влажных, таких как кухня, ванная комната или балкон и терраса.

Недостатки коврового покрытия

Как указано выше, у ковра есть множество преимуществ. Но каковы недостатки коврового покрытия?

Усилия по уборке

Ясно одно: грязь легче прилипает к ковровым покрытиям, чем к гладким полам. Поэтому затраты на очистку также несколько выше, чем у них. Рекомендуется ежедневно пылесосить, чтобы грязь не оседала глубже в кучу. Удаление пятен также требует определенных усилий. Ниже мы объясним, как это работает лучше всего.