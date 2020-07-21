Козенко пригрозил министру иностранных дел Украины пожизненным заключением в России

Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал выдвижение Украиной условий для встречи Путина и Зеленского в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба депутата ГД РФ Андрея Козенко.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что встреча президентов России и Украины в Крыму может состояться только «во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом».

— Более 90% крымчан, проголосовавших за поправки в Конституцию РФ, поддержали пункт о незыблемости российских границ. Госдума, в свою очередь, подготовила законопроект, принятый сегодня во втором чтении, согласно которому призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны приравниваются к экстремизму. Ответственность предполагается не только для граждан России, но и для иностранцев, в отношении которых Российская Федерация сможет затребовать экстрадицию. После подписания закона и вступления его в силу Русская община Крыма будет осуществлять постоянный мониторинг нарушений законодательства в этой сфере и отслеживать подобные экстремистские заявления в отношении Крыма. Несмотря на то, что в Уголовном кодексе за такие призывы отдать, «вернуть» или подарить ту или иную часть России ответственность составляет до 10 лет лишения свободы, многие украинские деятели, такие, как Кулеба, уже давно напризывали на пожизненное. Человеку, в силу своей должности, привыкшему путешествовать по миру, я бы посоветовал быть более осторожным в своих высказываниях, — прокомментировал Андрей Козенко.