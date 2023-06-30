Существуют определенные закуски, которые принято готовить исключительно на Новый год. К ним относятся крабовый салат «Сельдь под шубой» и оливье. Но почему бы не лакомиться этими блюдами и в обычный день? Порадуйте себя летом, приготовив аппетитный крабовый салат со свежим огурцом.

Отваривать рис для этого варианта знаменитой новогодней закуски не нужно. Летний салат с крабовыми палочками и зеленым луком получается не слишком тяжелым, очень аппетитным и невероятно питательным. Просто идеально!

Как приготовить крабовый салат со свежим огурцом и зеленым луком

Чтобы сделать вкус салата очень нежным, необходимо добавить в него плавленый сырок. Перед отправлением данного продукта в салат его следует натереть на терке. Чтобы это было легче сделать, поместите плавленый сырок на 20–25 минут в морозильную камеру. В слегка подмерзшем виде он будет в разы лучше натираться на терке.

Ингредиенты

Крабовые палочки200 г Яйцо4 шт. Зеленый лук30 г Консервированная кукуруза200 г Майонез по вкусу Огурцы1 шт. Плавленый сыр2 шт. Чеснок2 зуб.

Приготовление

Нарезаем крабовые палочки небольшими кубиками. Моем свежий огурец. Обсушиваем его при помощи бумажного полотенца. Нарезаем овощ кубиком.Отвариваем яйца вкрутую. Даем им остыть. Очищаем яйца от скорлупы. Нарезаем их также кубиком.Соединяем крабовые палочки со свежим огурцом и яйцами. Добавляем консервированную кукурузу. Готовим заправку. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем чеснок к майонезу. Хорошенько перемешиваем.Добавляем заправку к подготовленным ингредиентам. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Натираем плавленый сырок на крупной терке. Добавляем его к остальным продуктам. Аккуратно всё перемешиваем. Выкладываем салат на блюдо, используя форму, или просто в глубокую мисочку. Нарезаем мелко помытый зеленый лук. Украшаем им салат.

Чтобы готовая закуска была более нарядной, возьмите кулинарное кольцо. Сперва выложите его на блюдо, а затем уже формируйте салат. Так вам удастся сделать блюдо максимально аппетитным и красивым. Дайте закуске постоять хотя бы 30 минут в холодильнике. А потом уже можете доставать пропитавшийся крабовый салат и подавать его гостям.