Крабовый салат с рисом – это классика популярных салатов для любого стола, приготовленных на основе крабового мяса с различными ингредиентами. Рис придает салату более нежную текстуру и улучшает вкус блюда. В данной теме приведена подборка лучших крабовых с рисом салатов, дополненных овощами, грибами и другими морепродуктами.

Крабовый салат с рисом и кукурузой

Крабовый салат с рисом и кукурузой имеет много вариантов приготовления, а в этом рецепте готовим по классическому варианту. Для вкусного салата важны два нюанса: ингредиенты одинаковой температуры и их одинаковая нарезка. В этом рецепте основные ингредиенты дополним отварным яйцом, свежим огурцом и заправим смесью сметаны с майонезом. Рис для салата лучше взять круглый, так как он остается мягким и после остывания.

Ингредиенты –+4 порц.

Рис белый 80 гр.

Крабовые палочки 100 гр.

Яйцо куриное 3 шт.

Огурец 1 шт.

Консервированная кукуруза 150 гр.

Сметана 2 ст.л.

Майонез столовый молочный 2 ст.л.

Соль по вкусу

Шаги 90 мин.

Крабовый салат с рисом готовится быстро и просто. Первым делом подготовить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для салата. Рис хорошо промыть, отварить до готовности и остудить. Яйца отварить вкрутую и остудить. Крабовые палочки, отваренные яйца и огурец нарезать одинаковыми по размеру набольшими кусочками. Нарезку этих ингредиентов переложить в салатницу и добавить консервированную кукурузу с остуженным рисом. В отдельной пиале смешать по две ложки сметаны с майонезом и добавить к ним немного соли. Этим соусом заправить салат и аккуратно перемешать. Приготовленный крабовый салат с рисом и кукурузой минимум на 1 час поставить в холодильник. Затем разложить по порционным салатницам, декорировать по своему вкусу и сервировать к столу. Приятного аппетита!

Крабовый салат с рисом и капустой

Крабовый салат с рисом и капустой является несколько необычным вариантом, но этот овощ добавляет салату свежесть, хрустящую текстуру и новый вкус. В этом рецепте капусту берем белокочанную, вкус дополним соленым огурцом и заправим салат майонезом.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Рис – 50 гр.

Крабовые палочки – 200 гр.

Капуста белокочанная – 100 гр.

Яйцо – 6 шт.

Соленый огурец – 120 гр.

Консервированная кукуруза – 1 банка.

Майонез – 150 гр.

Укроп – 4 веточки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отвариваем до готовности рис и куриные яйца. Подготавливаем, согласно рецепту, остальные ингредиенты.

Шаг 2. Отваренные ингредиенты остужаем. Яйца очищаем и нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 3. Капусту шинкуем тонкой соломкой и немного руками перетираем со щепоткой соли. Небольшими кубиками нарезаем соленый огурец и крабовые палочки. Мелко шинкуем укроп. С кукурузы сливаем маринад.

Шаг 4. Рис, кукурузу и нарезку остальных ингредиентов перекладываем в глубокую салатницу, добавляем майонез и аккуратно перемешиваем.

Шаг 5. Приготовленный крабовый салат с рисом и капустой раскладываем по порционным салатницам, декорируем зеленью и сразу сервируем к столу. Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками, кальмарами и рисом

Салат с крабовыми палочками, кальмарами и рисом отличается хорошим вкусом, за счет сочетания морепродуктов. Получается легким, малокалорийным и просто готовится. Для салата важно правильно отварить кальмары. В этом простом рецепте все ингредиенты нарезаем, заправляем майонезом и перемешиваем. Для праздничного стола, салат можно сформировать послойно.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Рис – 100 гр.

Крабовые палочки – 150 гр.

Кальмар – 150 гр.

Яйцо – 3 шт.

Консервированная кукуруза – 150 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для салата отвариваем до готовности рис и куриные яйца. Кальмары чистим, хорошо промываем, в течение нескольких минут отвариваем, остужаем и нарезаем соломкой.

Шаг 2. Заранее размораживаем крабовые палочки, освобождаем от упаковки и мелко нарезаем.

Шаг 3. Очищаем отваренные яйца и нарезаем кусочками произвольной формы.

Шаг 4. В салатницу кладем отваренный рис, консервированную кукурузу и нарезку кальмаров с крабовыми палочками и яйцом. Заправляем салат майонезом и аккуратно перемешиваем. Салат ставим в холодильник минимум на 1 час.

Шаг 5. Приготовленный и охлажденный салат с крабовыми палочками, кальмарами и рисом раскладываем по порционным салатницам и сервируем к столу. Приятного аппетита!

Диетический крабовый салат с рисом без майонеза

Диетические крабовые салаты в основном готовятся без добавления риса и заправляются натуральным йогуртом или нежирной сметаной, но рис делает салат более сытным и калорийность особо не увеличивает. В этом рецепте вкус такого салата дополним шампиньонами, но это по желанию. Яйца в салат не добавляем и берем много зелени.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Рис – 4 ст.л.

Крабовые палочки – 180 гр.

Шампиньоны – 100 гр.

Лук зеленый – 1 пучок.

Укроп – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Сметана – 100 гр.

Специи – по вкусу.

Растительное масло – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис промываем и отвариваем до готовности.

Шаг 2. Зелень промываем холодной водой, салфеткой убираем лишнюю влагу и мелко шинкуем.

Шаг 3. Крабовые палочки освобождаем от упаковки и нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 4. Шампиньоны чистим и нарезаем слайсами. Обжариваем их на небольшом количестве растительного масла и охлаждаем.

Шаг 5. В салатницу кладем нарезку крабовых палочек и зелени.

Шаг 6. Затем перекладываем в салатницу обжаренные шампиньоны.

Шаг 7. Отваренный рис промываем холодной водой и перекладываем в салатницу.

Шаг 8. Заправляем салат нежирной сметаной, добавляем для вкуса любые специи и аккуратно перемешиваем.

Шаг 9. Приготовленный диетический крабовый салат с рисом без майонеза, перекладываем в общую сервировочную или порционные салатницы, и сразу подаем к столу. Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками, рисом и помидорами

Салат с крабовыми палочками, рисом и помидорами может быть у вас не только вкусной закуской, но и полноценным вторым блюдом. В этом рецепте готовим салат только из крабовых палочек, отварного риса и свежего помидора с огурцом, без добавления сыра и яиц. Блюдо простое и в сезон свежих овощей достаточно бюджетное. Заправляем салат оливковым маслом.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Рис – 100 гр.

Крабовые палочки – 200 гр.

Помидоры – 2 шт.

Свежий огурец – 2 шт.

Масло оливковое – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу отвариваем в подсоленной воде и до готовности хорошо промытый рис. Затем его промываем, охлаждаем и перекладываем в салатницу.

Шаг 2. Огурцы моем, овощечисткой снимаем кожуру, нарезаем четверть кружками и перекладываем к рису.

Шаг 3. Для салата выбираем плотные мясистые помидоры. Их моем, нарезаем средними кубиками и перекладываем в салатницу.

Шаг 4. Заранее размороженные крабовые палочки освобождаем от упаковки, нарезаем так же средними кубиками и перекладываем в салатницу.

Шаг 5. Салат по своему вкусу посыпаем солью, заправляем оливковым маслом и аккуратно перемешиваем.

Шаг 6. Приготовленный простой и вкусный салат с крабовыми палочками, рисом и помидорами раскладываем по порционным салатницам и сразу сервируем к столу. Приятного аппетита!

Крабовый салат с рисом и луком

Крабовый салат с рисом и луком готовится, как классический, из тех же ингредиентов, только к нему добавляется репчатый лук, который придает особый вкус. В этом рецепте рис отварим с куркумой, лук обжарим и дополним салат небольшим количеством тертого сыра. Заправим салат смесью майонеза со сметаной и горчицей.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Рис круглый – 40 гр.

Крабовые палочки – 200 гр.

Яйцо – 3 шт.

Консервированная кукуруза – 150 гр.

Лук – 1 шт.

Масло сливочное – 15 гр.

Петрушка – 1 пучок небольшой.

Сыр пармезан – 30 гр.

Майонез – 30 гр.

Сметана – 30 гр.

Горчица столовая – 1 ч.л.

Куркума – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Круглый рис хорошо промыть. Затем отварить в воде в пропорции к рису 2:1, с добавлением куркумы, в течение 10 минут. Затем огонь выключить, рис прикрыть полотенцем и оставить еще на 10 минут. Остывший рис переложить в салатницу.

Шаг 2. Крабовые палочки освободить от упаковки, мелко нарезать и переложить к рису.

Шаг 3. Яйца отварить вкрутую, остудить в ледяной воде, очистить от скорлупы, отделить желтки и оставить для декора. Белки мелко нарезать или измельчить на крупной терке и переложить к салату.

Шаг 4. Лук нарезать тонкими полукольцами, обжарить до мягкости на сливочном масле, остудить и переложить к салату. Добавить к этим ингредиентам мелко нарезанную петрушку и измельченный на терке сыр пармезан.

Шаг 5. Насыпать к салату консервированную кукурузу и положить майонез со сметаной и горчицей.

Шаг 6. Посыпать салат по своему вкусу солью с черным перцем и перемешать.

Шаг 7. Приготовленный крабовый салат с рисом и луком компактно уложить в кольцо, декорировать измельченным желтком, зернами кукурузы, листиками петрушки и подать к столу. Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками, рисом и морковью по-корейски

Салат с крабовыми палочками, рисом в разных вариантах исполнения по достоинству оценивают многое хозяйки, вам предлагается дополнить его корейской морковью. Готовится салат просто, быстро и отличается хорошим вкусом и привлекательным видом. Эти основные продукты в салате часто дополняются другими ингредиентами, а в этом рецепте добавим в салат для свежести, огурец с зеленым горошком. Рис отварим заранее. Заправим салат майонезом, но можно нежирной сметаной или оливковым маслом.

Время готовки: 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Рис круглый отварной – ¾ ст.

Крабовые палочки – 100 гр.

Морковь по-корейски – 100 гр.

Огурец свежий – 1 шт.

Зеленый горошек – 5 ст.л.

Майонез – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее отваренный до готовности рис переложить в салатницу.

Шаг 2. Крабовые палочки освободить от упаковки, нарезать кружками и переложить к рису.

Шаг 3. Огурец промыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками и переложить в салатницу.

Шаг 4. Корейскую морковь отжать от сока, нарезать более короткими полосками и переложить в салатницу.

Шаг 5. Затем к этим ингредиентам насыпать зеленый консервированный горошек.

Шаг 6. Заправить салат майонезом или другой выбранной заправкой и аккуратно перемешать. Снять пробу. По вкусу можно салат посыпать солью.

Шаг 7. Приготовленный салат с крабовыми палочками, рисом и морковью по-корейски разложить по порционным салатницам и сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!

Крабовый салат с рисом и грибами

Крабовые салаты с рисом и грибами отличаются оригинальным насыщенным вкусом, их часто формируют послойно в виде торта, и с добавлением многих других ингредиентов. В этом рецепте вам предлагается простой вариант салата с небольшим набором продуктов. Шампиньоны для салата обжарим, но можно взять и маринованные грибы. Яйца и рис отварим заранее. Все ингредиенты выложим послойно в стеклянную салатницу. Заправим салат майонезом.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Рис круглый отварной – 200 гр.

Крабовые палочки – 200 гр.

Грибы – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйца отварные – 4 шт.

Майонез – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно рецепту, все ингредиенты для салата. Отварите рис до готовности, яйца отварите вкрутую. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до выпаривания грибного сока.

Шаг 2. В красивую стеклянную салатницу первым слоем выложите подготовленный рис и ложкой уплотните.

Шаг 3. Крабовые палочки освободите от упаковки и мелко нарежьте.

Шаг 4. Эту нарезку уложите в салатницу вторым слоем, также ложкой уплотните и покройте майонезом.

Шаг 5. Яйца очистите от скорлупы, нарежьте небольшими кубикам и уложите третьим слоем поверх крабовых палочек.

Шаг 6. Поверх яиц четвертым слоем уложите обжаренные и остуженные грибы с луком и также уплотните.

Шаг 7. Затем слой грибов обильно промажьте майонезом. Приготовленный крабовый салат с рисом и грибами можете сразу подавать к столу. По желанию, салат можно декорировать зеленью или натертым яйцом. Приятного аппетита!

Салат с крабовыми палочками, рисом и яблоком

Салат с крабовыми палочками, рисом и яблоком будет у вас оригинальным вариантом из линейки крабовых салатов. На первый взгляд яблоки и крабовые палочки не сочетаются, но именно этот фрукт придает салату легкую кислинку и сочность. В этом рецепте для салата берем только длиннозерный рис, крабовые палочки, яблоко и отварное яйцо с зеленым укропом. Заправим салат майонезом.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Рис длиннозерный – 1 ст.

Крабовые палочки – 400 гр.

Яблоко – 1 шт.

Яйца отварные – 3 шт.

Укроп – 1 пучок.

Майонез – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис хорошо промойте холодной водой и отварите до полной готовности. Затем его остудите.

Шаг 2. Крабовые палочки заранее разморозьте, освободите от упаковки и нарежьте крупными кусочками.

Шаг 3. Укроп промойте, обсушите салфеткой и мелко нашинкуйте.

Шаг 4. Яблоко очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 5. Средними кубиками нарежьте отваренные яйца.

Шаг 6. Нарезку этих ингредиентов переложите в салатницу, добавьте майонез и аккуратно перемешайте.

Шаг 7. Салат попробуйте на вкус, можете немного посолить. Такой салат желательно перед подачей немного охладить.

Шаг 8. Приготовленный салат с крабовыми палочками, рисом и яблоком через небольшие кулинарные кольца разложите по порционным салатницам и подайте к столу. Приятного аппетита!

Крабовый салат с рисом и горошком

В популярном и традиционном крабовом салате с рисом привычную кукурузу можно заменить консервированным горошком, что изменит его вкус в лучшую сторону. В этом рецепте готовим салат из этих трех ингредиентов и дополним вкус свежим огурцом. Блюдо получится легким, малокалорийным и одновременно сытным. Рис отвариваем заранее, что позволит приготовить салат быстро.

Время готовки: 10 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Рис – 100 гр.

Крабовые палочки – 250 гр.

Консервированный горошек – 1 маленькая баночка.

Свежий огурец – 1 шт.

Укроп – 1 пучок.

Майонез – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Круглый рис заранее хорошо промойте и отварите до готовности в воде с добавлением соли. Отваренный рис остудите.

Шаг 2. Крабовые палочки освободите от оболочки и нарежьте средними кубиками. В салатницу переложите отваренный рис, нарезку крабовых палочек и высыпьте зеленый горошек.

Шаг 3. Промойте свежий огурец, нарежьте такими же по размеру кубиками, как и крабовые палочки. Переложите нарезку огурца в салатницу.

Шаг 4. Заправьте салат небольшим количеством майонеза.

Шаг 5. Затем добавьте к салату мелко нарезанный укроп.

Шаг 6. Ложкой аккуратно эти ингредиенты перемешайте, снимите пробу и можете немного салат посолить. Приготовленный крабовый салат с рисом и горошком сразу подайте к столу. Приятного аппетита!