Крабовый салат с рисом – это классика популярных салатов для любого стола, приготовленных на основе крабового мяса с различными ингредиентами. Рис придает салату более нежную текстуру и улучшает вкус блюда. В данной теме приведена подборка лучших крабовых с рисом салатов, дополненных овощами, грибами и другими морепродуктами.
Крабовый салат с рисом и кукурузой
Крабовый салат с рисом и кукурузой имеет много вариантов приготовления, а в этом рецепте готовим по классическому варианту. Для вкусного салата важны два нюанса: ингредиенты одинаковой температуры и их одинаковая нарезка. В этом рецепте основные ингредиенты дополним отварным яйцом, свежим огурцом и заправим смесью сметаны с майонезом. Рис для салата лучше взять круглый, так как он остается мягким и после остывания.
Ингредиенты –+4 порц.
- Рис белый 80 гр.
- Крабовые палочки 100 гр.
- Яйцо куриное 3 шт.
- Огурец 1 шт.
- Консервированная кукуруза 150 гр.
- Сметана 2 ст.л.
- Майонез столовый молочный 2 ст.л.
- Соль по вкусу
Шаги 90 мин.
-
Крабовый салат с рисом готовится быстро и просто. Первым делом подготовить, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для салата. Рис хорошо промыть, отварить до готовности и остудить. Яйца отварить вкрутую и остудить.
-
Крабовые палочки, отваренные яйца и огурец нарезать одинаковыми по размеру набольшими кусочками.
-
Нарезку этих ингредиентов переложить в салатницу и добавить консервированную кукурузу с остуженным рисом.
-
В отдельной пиале смешать по две ложки сметаны с майонезом и добавить к ним немного соли. Этим соусом заправить салат и аккуратно перемешать.
-
Приготовленный крабовый салат с рисом и кукурузой минимум на 1 час поставить в холодильник. Затем разложить по порционным салатницам, декорировать по своему вкусу и сервировать к столу. Приятного аппетита!
Крабовый салат с рисом и капустой
Крабовый салат с рисом и капустой является несколько необычным вариантом, но этот овощ добавляет салату свежесть, хрустящую текстуру и новый вкус. В этом рецепте капусту берем белокочанную, вкус дополним соленым огурцом и заправим салат майонезом.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 15 минут.
Порции: 6.
Ингредиенты:
- Рис – 50 гр.
- Крабовые палочки – 200 гр.
- Капуста белокочанная – 100 гр.
- Яйцо – 6 шт.
- Соленый огурец – 120 гр.
- Консервированная кукуруза – 1 банка.
- Майонез – 150 гр.
- Укроп – 4 веточки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу отвариваем до готовности рис и куриные яйца. Подготавливаем, согласно рецепту, остальные ингредиенты.
Шаг 2. Отваренные ингредиенты остужаем. Яйца очищаем и нарезаем небольшими кубиками.
Шаг 3. Капусту шинкуем тонкой соломкой и немного руками перетираем со щепоткой соли. Небольшими кубиками нарезаем соленый огурец и крабовые палочки. Мелко шинкуем укроп. С кукурузы сливаем маринад.
Шаг 4. Рис, кукурузу и нарезку остальных ингредиентов перекладываем в глубокую салатницу, добавляем майонез и аккуратно перемешиваем.
Шаг 5. Приготовленный крабовый салат с рисом и капустой раскладываем по порционным салатницам, декорируем зеленью и сразу сервируем к столу. Приятного аппетита!
Салат с крабовыми палочками, кальмарами и рисом
Салат с крабовыми палочками, кальмарами и рисом отличается хорошим вкусом, за счет сочетания морепродуктов. Получается легким, малокалорийным и просто готовится. Для салата важно правильно отварить кальмары. В этом простом рецепте все ингредиенты нарезаем, заправляем майонезом и перемешиваем. Для праздничного стола, салат можно сформировать послойно.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 30 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Рис – 100 гр.
- Крабовые палочки – 150 гр.
- Кальмар – 150 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Консервированная кукуруза – 150 гр.
- Майонез – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для салата отвариваем до готовности рис и куриные яйца. Кальмары чистим, хорошо промываем, в течение нескольких минут отвариваем, остужаем и нарезаем соломкой.
Шаг 2. Заранее размораживаем крабовые палочки, освобождаем от упаковки и мелко нарезаем.
Шаг 3. Очищаем отваренные яйца и нарезаем кусочками произвольной формы.
Шаг 4. В салатницу кладем отваренный рис, консервированную кукурузу и нарезку кальмаров с крабовыми палочками и яйцом. Заправляем салат майонезом и аккуратно перемешиваем. Салат ставим в холодильник минимум на 1 час.
Шаг 5. Приготовленный и охлажденный салат с крабовыми палочками, кальмарами и рисом раскладываем по порционным салатницам и сервируем к столу. Приятного аппетита!
Диетический крабовый салат с рисом без майонеза
Диетические крабовые салаты в основном готовятся без добавления риса и заправляются натуральным йогуртом или нежирной сметаной, но рис делает салат более сытным и калорийность особо не увеличивает. В этом рецепте вкус такого салата дополним шампиньонами, но это по желанию. Яйца в салат не добавляем и берем много зелени.
Время готовки: 40 минут.
Время приготовления: 15 минут.
Порции: 6.
Ингредиенты:
- Рис – 4 ст.л.
- Крабовые палочки – 180 гр.
- Шампиньоны – 100 гр.
- Лук зеленый – 1 пучок.
- Укроп – 1 пучок.
- Петрушка – 1 пучок.
- Сметана – 100 гр.
- Специи – по вкусу.
- Растительное масло – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рис промываем и отвариваем до готовности.
Шаг 2. Зелень промываем холодной водой, салфеткой убираем лишнюю влагу и мелко шинкуем.
Шаг 3. Крабовые палочки освобождаем от упаковки и нарезаем небольшими кубиками.
Шаг 4. Шампиньоны чистим и нарезаем слайсами. Обжариваем их на небольшом количестве растительного масла и охлаждаем.
Шаг 5. В салатницу кладем нарезку крабовых палочек и зелени.
Шаг 6. Затем перекладываем в салатницу обжаренные шампиньоны.
Шаг 7. Отваренный рис промываем холодной водой и перекладываем в салатницу.
Шаг 8. Заправляем салат нежирной сметаной, добавляем для вкуса любые специи и аккуратно перемешиваем.
Шаг 9. Приготовленный диетический крабовый салат с рисом без майонеза, перекладываем в общую сервировочную или порционные салатницы, и сразу подаем к столу. Приятного аппетита!
Салат с крабовыми палочками, рисом и помидорами
Салат с крабовыми палочками, рисом и помидорами может быть у вас не только вкусной закуской, но и полноценным вторым блюдом. В этом рецепте готовим салат только из крабовых палочек, отварного риса и свежего помидора с огурцом, без добавления сыра и яиц. Блюдо простое и в сезон свежих овощей достаточно бюджетное. Заправляем салат оливковым маслом.
Время готовки: 45 минут.
Время приготовления: 15 минут.
Порции: 6.
Ингредиенты:
- Рис – 100 гр.
- Крабовые палочки – 200 гр.
- Помидоры – 2 шт.
- Свежий огурец – 2 шт.
- Масло оливковое – 30 мл.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу отвариваем в подсоленной воде и до готовности хорошо промытый рис. Затем его промываем, охлаждаем и перекладываем в салатницу.
Шаг 2. Огурцы моем, овощечисткой снимаем кожуру, нарезаем четверть кружками и перекладываем к рису.
Шаг 3. Для салата выбираем плотные мясистые помидоры. Их моем, нарезаем средними кубиками и перекладываем в салатницу.
Шаг 4. Заранее размороженные крабовые палочки освобождаем от упаковки, нарезаем так же средними кубиками и перекладываем в салатницу.
Шаг 5. Салат по своему вкусу посыпаем солью, заправляем оливковым маслом и аккуратно перемешиваем.
Шаг 6. Приготовленный простой и вкусный салат с крабовыми палочками, рисом и помидорами раскладываем по порционным салатницам и сразу сервируем к столу. Приятного аппетита!
Крабовый салат с рисом и луком
Крабовый салат с рисом и луком готовится, как классический, из тех же ингредиентов, только к нему добавляется репчатый лук, который придает особый вкус. В этом рецепте рис отварим с куркумой, лук обжарим и дополним салат небольшим количеством тертого сыра. Заправим салат смесью майонеза со сметаной и горчицей.
Время готовки: 1 час.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Рис круглый – 40 гр.
- Крабовые палочки – 200 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Консервированная кукуруза – 150 гр.
- Лук – 1 шт.
- Масло сливочное – 15 гр.
- Петрушка – 1 пучок небольшой.
- Сыр пармезан – 30 гр.
- Майонез – 30 гр.
- Сметана – 30 гр.
- Горчица столовая – 1 ч.л.
- Куркума – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Круглый рис хорошо промыть. Затем отварить в воде в пропорции к рису 2:1, с добавлением куркумы, в течение 10 минут. Затем огонь выключить, рис прикрыть полотенцем и оставить еще на 10 минут. Остывший рис переложить в салатницу.
Шаг 2. Крабовые палочки освободить от упаковки, мелко нарезать и переложить к рису.
Шаг 3. Яйца отварить вкрутую, остудить в ледяной воде, очистить от скорлупы, отделить желтки и оставить для декора. Белки мелко нарезать или измельчить на крупной терке и переложить к салату.
Шаг 4. Лук нарезать тонкими полукольцами, обжарить до мягкости на сливочном масле, остудить и переложить к салату. Добавить к этим ингредиентам мелко нарезанную петрушку и измельченный на терке сыр пармезан.
Шаг 5. Насыпать к салату консервированную кукурузу и положить майонез со сметаной и горчицей.
Шаг 6. Посыпать салат по своему вкусу солью с черным перцем и перемешать.
Шаг 7. Приготовленный крабовый салат с рисом и луком компактно уложить в кольцо, декорировать измельченным желтком, зернами кукурузы, листиками петрушки и подать к столу. Приятного аппетита!
Салат с крабовыми палочками, рисом и морковью по-корейски
Салат с крабовыми палочками, рисом в разных вариантах исполнения по достоинству оценивают многое хозяйки, вам предлагается дополнить его корейской морковью. Готовится салат просто, быстро и отличается хорошим вкусом и привлекательным видом. Эти основные продукты в салате часто дополняются другими ингредиентами, а в этом рецепте добавим в салат для свежести, огурец с зеленым горошком. Рис отварим заранее. Заправим салат майонезом, но можно нежирной сметаной или оливковым маслом.
Время готовки: 15 минут.
Время приготовления: 15 минут.
Порции: 2.
Ингредиенты:
- Рис круглый отварной – ¾ ст.
- Крабовые палочки – 100 гр.
- Морковь по-корейски – 100 гр.
- Огурец свежий – 1 шт.
- Зеленый горошек – 5 ст.л.
- Майонез – 3 ст.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Заранее отваренный до готовности рис переложить в салатницу.
Шаг 2. Крабовые палочки освободить от упаковки, нарезать кружками и переложить к рису.
Шаг 3. Огурец промыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками и переложить в салатницу.
Шаг 4. Корейскую морковь отжать от сока, нарезать более короткими полосками и переложить в салатницу.
Шаг 5. Затем к этим ингредиентам насыпать зеленый консервированный горошек.
Шаг 6. Заправить салат майонезом или другой выбранной заправкой и аккуратно перемешать. Снять пробу. По вкусу можно салат посыпать солью.
Шаг 7. Приготовленный салат с крабовыми палочками, рисом и морковью по-корейски разложить по порционным салатницам и сразу сервировать к столу. Приятного аппетита!
Крабовый салат с рисом и грибами
Крабовые салаты с рисом и грибами отличаются оригинальным насыщенным вкусом, их часто формируют послойно в виде торта, и с добавлением многих других ингредиентов. В этом рецепте вам предлагается простой вариант салата с небольшим набором продуктов. Шампиньоны для салата обжарим, но можно взять и маринованные грибы. Яйца и рис отварим заранее. Все ингредиенты выложим послойно в стеклянную салатницу. Заправим салат майонезом.
Время готовки: 20 минут.
Время приготовления: 20 минут.
Порции: 2.
Ингредиенты:
- Рис круглый отварной – 200 гр.
- Крабовые палочки – 200 гр.
- Грибы – 200 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйца отварные – 4 шт.
- Майонез – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сразу подготовьте, согласно рецепту, все ингредиенты для салата. Отварите рис до готовности, яйца отварите вкрутую. Грибы и лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до выпаривания грибного сока.
Шаг 2. В красивую стеклянную салатницу первым слоем выложите подготовленный рис и ложкой уплотните.
Шаг 3. Крабовые палочки освободите от упаковки и мелко нарежьте.
Шаг 4. Эту нарезку уложите в салатницу вторым слоем, также ложкой уплотните и покройте майонезом.
Шаг 5. Яйца очистите от скорлупы, нарежьте небольшими кубикам и уложите третьим слоем поверх крабовых палочек.
Шаг 6. Поверх яиц четвертым слоем уложите обжаренные и остуженные грибы с луком и также уплотните.
Шаг 7. Затем слой грибов обильно промажьте майонезом. Приготовленный крабовый салат с рисом и грибами можете сразу подавать к столу. По желанию, салат можно декорировать зеленью или натертым яйцом. Приятного аппетита!
Салат с крабовыми палочками, рисом и яблоком
Салат с крабовыми палочками, рисом и яблоком будет у вас оригинальным вариантом из линейки крабовых салатов. На первый взгляд яблоки и крабовые палочки не сочетаются, но именно этот фрукт придает салату легкую кислинку и сочность. В этом рецепте для салата берем только длиннозерный рис, крабовые палочки, яблоко и отварное яйцо с зеленым укропом. Заправим салат майонезом.
Время готовки: 30 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 4.
Ингредиенты:
- Рис длиннозерный – 1 ст.
- Крабовые палочки – 400 гр.
- Яблоко – 1 шт.
- Яйца отварные – 3 шт.
- Укроп – 1 пучок.
- Майонез – 100 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рис хорошо промойте холодной водой и отварите до полной готовности. Затем его остудите.
Шаг 2. Крабовые палочки заранее разморозьте, освободите от упаковки и нарежьте крупными кусочками.
Шаг 3. Укроп промойте, обсушите салфеткой и мелко нашинкуйте.
Шаг 4. Яблоко очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
Шаг 5. Средними кубиками нарежьте отваренные яйца.
Шаг 6. Нарезку этих ингредиентов переложите в салатницу, добавьте майонез и аккуратно перемешайте.
Шаг 7. Салат попробуйте на вкус, можете немного посолить. Такой салат желательно перед подачей немного охладить.
Шаг 8. Приготовленный салат с крабовыми палочками, рисом и яблоком через небольшие кулинарные кольца разложите по порционным салатницам и подайте к столу. Приятного аппетита!
Крабовый салат с рисом и горошком
В популярном и традиционном крабовом салате с рисом привычную кукурузу можно заменить консервированным горошком, что изменит его вкус в лучшую сторону. В этом рецепте готовим салат из этих трех ингредиентов и дополним вкус свежим огурцом. Блюдо получится легким, малокалорийным и одновременно сытным. Рис отвариваем заранее, что позволит приготовить салат быстро.
Время готовки: 10 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Порции: 2.
Ингредиенты:
- Рис – 100 гр.
- Крабовые палочки – 250 гр.
- Консервированный горошек – 1 маленькая баночка.
- Свежий огурец – 1 шт.
- Укроп – 1 пучок.
- Майонез – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Круглый рис заранее хорошо промойте и отварите до готовности в воде с добавлением соли. Отваренный рис остудите.
Шаг 2. Крабовые палочки освободите от оболочки и нарежьте средними кубиками. В салатницу переложите отваренный рис, нарезку крабовых палочек и высыпьте зеленый горошек.
Шаг 3. Промойте свежий огурец, нарежьте такими же по размеру кубиками, как и крабовые палочки. Переложите нарезку огурца в салатницу.
Шаг 4. Заправьте салат небольшим количеством майонеза.
Шаг 5. Затем добавьте к салату мелко нарезанный укроп.
Шаг 6. Ложкой аккуратно эти ингредиенты перемешайте, снимите пробу и можете немного салат посолить. Приготовленный крабовый салат с рисом и горошком сразу подайте к столу. Приятного аппетита!