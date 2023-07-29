Крабовый салат – это универсальное угощение для домашнего или праздничного стола. Такая закуска порадует своим интересным вкусом и аппетитным внешним видом. Есть много вариантов исполнения крабового салата. Лучшие идеи вы найдете в нашей проверенной кулинарной подборке из десяти самых вкусных и простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический крабовый салат с кукурузой и рисом

Классический крабовый салат с кукурузой и рисом – это универсальная и любимая многими закуска для праздничного стола. Такое угощение получается интересным по вкусу и питательным. Приготовить салат несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+6 порц.

Крабовые палочки 200 гр.

Рис белый 60 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Консервированная кукуруза 380 гр.

Майонез столовый молочный 3 ст.л.

Шаги 35 мин.

Классический крабовый салат готовится очень просто. Небольшими кубиками режем крабовые палочки. Выкладываем их в глубокий салатник. Сливаем жидкость из банки с консервированной кукурузой. Отправляем кукурузу в миску с крабовыми палочками. Отвариваем куриное яйцо, очищаем его и режем на небольшие кусочки. Выкладываем в миску. Предварительно отвариваем и остужаем рис. Добавляем его в салат. Заправляем майонезом и перемешиваем. Классический крабовый салат с кукурузой и рисом готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Салат с крабовыми палочками, сыром и помидорами

Салат с крабовыми палочками, сыром и помидорами порадует интересным вкусом, питательностью и простым кулинарным процессом. Такое угощение подойдет для домашнего или праздничного стола. Для приготовления обязательно используйте наш проверенный рецепт.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 200 гр.

Помидоры – 200 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем помидоры и режем их некрупными дольками.

Шаг 2. Отправляем овощ в глубокую салатницу.

Шаг 3. Режем небольшими кусочками крабовые палочки и отправляем их к помидорам.

Шаг 4. Натираем твердый сыр на крупной терке.

Шаг 5. Выкладываем сыр в салат.

Шаг 6. Поливаем заготовку майонезом и посыпаем черным молотым перцем. Перемешиваем содержимое.

Шаг 7. Салат с крабовыми палочками, сыром и помидорами готов. Можно подавать к столу!

Крабовый салат с кальмарами

Крабовый салат с кальмарами – это оригинальное угощение для ваших домашних праздников. Такая закуска получится невероятно нежной и аппетитной. Ваши близкие или гости не смогут устоять. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 200 гр.

Кальмар – 600 гр.

Яйцо – 6 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Уксус 9% – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Майонез – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем кальмары, очищаем их от пленок и внутренностей.

Шаг 2. Кипятим подсоленную воду. Опускаем сюда подготовленные тушки кальмаров. Варим их несколько минут и сразу достаем. Даем остыть.

Шаг 3. Отвариваем куриные яйца, остужаем и очищаем их.

Шаг 4. Режем тонкими полукольцами лук. Поливаем его уксусом и небольшим количеством кипятка. Оставляем мариноваться на 20 минут.

Шаг 5. Некрупно режем отварные яйца.

Шаг 6. Тонкой соломкой разделываем кальмары.

Шаг 7. Режем крабовые палочки.

Шаг 8. Соединяем все продукты в глубокой миске. Лук добавляем, отжав от маринада. Перчим заготовку, поливаем майонезом и перемешиваем.

Шаг 9. Крабовый салат с кальмарами готов. Подавайте аппетитную закуску к столу!

Салат с крабовыми палочками и морской капустой

Салат с крабовыми палочками и морской капустой – это оригинальное угощение, которое точно разнообразит ваше меню. Готовое блюдо отличается аппетитным видом, сочностью и ярким вкусом. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 1 пачка.

Яйцо – 1 шт.

Капуста морская – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Майонез – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриное яйцо, остужаем и очищаем его. Затем режем небольшими кубиками.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и режем его тонкими полукольцами.

Шаг 3. Небольшими кубиками режем крабовые палочки.

Шаг 4. Складываем все подготовленные продукты в глубокий салатник вместе с морской капустой.

Шаг 5. Поливаем угощение указанным количеством майонеза.

Шаг 6. Перемешиваем закуску для равномерного распределения майонеза.

Шаг 7. Салат с крабовыми палочками и морской капустой готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Самый вкусный крабовый салат без риса

Самый вкусный крабовый салат без риса – это идеальное решение для домашних праздников или перекусов. Такое угощение получается интересным по вкусу и невероятно питательным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 400 гр.

Яйцо – 4 шт.

Кукуруза консервированная – 340 гр.

Соль – по вкусу.

Майонез – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отвариваем куриные яйца, затем остужаем и очищаем их от скорлупы.

Шаг 2. Крабовые палочки рубим небольшими кубиками.

Шаг 3. Так же поступаем с очищенными яйцами.

Шаг 4. Складываем оба ингредиенты в глубокий салатник.

Шаг 5. Дополняем продукты консервированной кукурузой.

Шаг 6. Солим угощение и поливаем майонезом. Перемешиваем.

Шаг 7. Самый вкусный крабовый салат без риса готов. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Крабовый салат с пекинской капустой

Крабовый салат с пекинской капустой – это аппетитное угощение, которое точно разнообразит ваше меню. Готовое блюдо порадует сочностью и нежным вкусом. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 180 гр.

Капуста пекинская – 300 гр.

Огурец свежий – 100 гр.

Лук репчатый – 50 гр.

Майонез – 100 гр.

Соль – 2 щепотки.

Укроп – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мелко шинкуем пекинскую капусту и выкладываем ее на тарелку.

Шаг 2. Мелко нарезаем свежий огурец, предварительно промытый.

Шаг 3. Небольшими кубиками разделываем крабовые палочки.

Шаг 4. Все порезанные ингредиенты складываем в глубокий салатник.

Шаг 5. Тонкими четвертинками нарезаем репчатый лук.

Шаг 6. Отправляем лук в общую массу вместе с измельченным укропом. Пару веточек можно оставить для подачи.

Шаг 7. Поливаем заготовку майонезом. Солим по вкусу.

Шаг 8. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 9. Крабовый салат с пекинской капустой готов. Украшайте ароматной свежей зеленью и подавайте к столу!

Крабовый салат с консервированной фасолью

Крабовый салат с консервированной фасолью – это универсальная закуска, которую можно подавать к домашнему столу или праздникам. Такое угощение получается невероятно сытным и аппетитным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 150 гр.

Фасоль консервированная красная без маринада – 200 гр.

Перец болгарский – 100 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Майонез – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты по списку.

Шаг 2. Сливаем жидкость из банки с консервированной фасолью.

Шаг 3. Перекладываем фасоль в глубокий салатник.

Шаг 4. Очищаем крабовые палочки и режем их мелким кубиком.

Шаг 5. Отправляем крабовые палочки к фасоли.

Шаг 6. Очищаем болгарский перец от семян и мелко рубим его ножом.

Шаг 7. Отправляем перец в общую массу.

Шаг 8. Поливаем продукты майонезом, дополняем солью, молотым перцем и измельченным чесноком.

Шаг 9. Перемешиваем салат для равномерной пропитки всех продуктов.

Шаг 10. Крабовый салат с консервированной фасолью готов. Подавайте закуску к столу!

Салат с крабовыми палочками и курицей

Салат с крабовыми палочками и курицей порадует интересным вкусом, питательными свойствами и простым кулинарным процессом. Такое угощение подойдет для домашнего или праздничного стола. Для приготовления обязательно используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное вареное – 200 гр.

Палочки крабовые – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Огурец маринованный – 1 шт.

Горошек консервированный – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Майонез – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно отваренное куриное филе режем на мелкие кусочки и кладем в глубокий салатник.

Шаг 2. Мелкими кубиками рубим крабовые палочки и отправляем их к курице.

Шаг 3. Сюда же кладем измельченный маринованный огурец.

Шаг 4. Дополняем заготовку измельченными отварными яйцами.

Шаг 5. Выкладываем зеленый консервированный горошек, из которого предварительно сливаем жидкость.

Шаг 6. Солим, перчим по вкусу и заправляем майонезом. Перемешиваем угощение.

Шаг 7. Салат с крабовыми палочками и курицей готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Крабовый салат с плавленым сыром

Крабовый салат с плавленым сыром – это интересная закуска для домашнего или праздничного стола. Такое угощение получается сочным, вкусным и питательным. Приготовить салат своими руками несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 250 гр.

Сыр плавленый – 1 шт.

Яйцо – 5 шт.

Огурец свежий – 1 шт.

Кукуруза консервированная – 1 банка.

Майонез – 150 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отвариваем куриные яйца, остужаем их и очищаем от скорлупы.

Шаг 2. Дальше яйца режем небольшим кубиком.

Шаг 3. Таким же кубиком разделываем предварительно размороженные крабовые палочки.

Шаг 4. Мелко рубим огурец, плавленый сырок натираем на терке.

Шаг 5. Соединяем все продукты в салатнице. Дополняем кукурузой, из которой предварительно сливаем жидкость.

Шаг 6. Заправляем закуску майонезом и хорошо перемешиваем.

Шаг 7. Крабовый салат с плавленым сыром готов. Подавать можно, используя сервировочное кольцо.

Вкусный крабовый салат с ананасом

Вкусный крабовый салат с ананасом – это интересное угощение, которое точно разнообразит ваше меню. Готовое блюдо порадует аппетитным видом, сочностью и ярким вкусом. Для несложного приготовления в домашних условиях используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 200 гр.

Капуста пекинская – 200 гр.

Ананасы консервированные – 200 гр.

Кукуруза консервированная – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Майонез/сметана – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим нужные продукты из списка.

Шаг 2. Крабовые палочки предварительно размораживаем и режем кубиком.

Шаг 3. Мелко шинкуем пекинскую капусту.

Шаг 4. Достаем ананасы из банки и режем таким же кубиком, как и крабовые палочки.

Шаг 5. Соединяем все ингредиенты в салатнике. Дополняем кукурузой, из которой предварительно сливаем жидкость. Солим по вкусу.

Шаг 6. Заправляем майонезом и перемешиваем. При желании, майонез можно заменить сметаной.

Шаг 7. Вкусный крабовый салат с майонезом готов. Подавайте к столу и угощайтесь!