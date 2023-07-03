Краковский сырник — традиционный польский десерт, вкус которого сумел покорить гурманов по всему миру. Эта выпечка имеет очень нежную начинку из творога и рассыпчатую основу. Их сочетание и вовсе умопомрачительное!

Все потраченные усилия на приготовление краковского сырника стоят того. Ведь если четко следовать инструкции, десерт выйдет потрясающе вкусным. Вам захочется готовить его снова и снова. А подруги не перестанут выпрашивать рецепт этого сказочно нежного лакомства.

Как приготовить краковский сырник в духовке

Чтобы испечь удачный десерт, придерживаясь пропорций, указанных в этом рецепте, стоит взять жаропрочную форму размером 30 на 20 см. Так вы сможете выложить равномерный слой теста, аккуратно распределив его по всему дну.

Ингредиенты

Пшеничная мука300 г Яйцо4 шт. Сметана150 г Сахар180 г Разрыхлитель8 г Соль2 щеп. Сливочное масло150 г Изюм120 г Творог500 г Молоко60 мл Кукурузный крахмал60 г Ванильный сахар10 г Сахарная пудра80 г

Приготовление

В глубокую емкость просеиваем пшеничную муку. Добавляем 60 г сахара и 1 щеп. соли. Всыпаем разрыхлитель. Хорошенько перемешиваем все сухие ингредиенты.Охлажденное сливочное масло обваливаем в пшеничной смеси. Затем натираем его на крупной терке к сухим ингредиентам. Перемешиваем всё руками до образования крошки.Добавляем в полученную массу 1 яйцо и 50 г сметаны. Замешиваем однородное тесто. Отделяем его третью часть и помещаем в пакет. Отправляем меньший кусок теста на 30 минут в холодильник. Дно и бока формы для выпекания застилаем пекарской бумагой. Выкладываем в нее большую часть теста. Равномерно распределяем его по дну формы. Делаем на тесте проколы вилкой и отправляем его в холодильник.Готовим начинку. Заливаем изюм теплой водой. Оставляем его на 10–15 минут при комнатной температуре. Берем 3 яйца. Отделяем белки от желтков.Выкладываем в миску творог. Растираем его вилкой. Добавляем к нему желтки, ванильный и обычный сахар. Всыпаем кукурузный крахмал и 1 щеп. соли. Вливаем молоко. Хорошенько перебиваем всё погружным блендером до однородной массы. Сливаем с изюма воду. Просушиваем его. Добавляем изюм к творожной начинке. Аккуратно всё перемешиваем до однородности.В отдельной емкости взбиваем белки до устойчивых пиков. Постепенно добавляем их к творожной массе, аккуратно всё перемешивая. Выкладываем готовую начинку в форму на тесто, равномерно ее распределяя.Достаем небольшой кусок теста из холодильника. Обминаем его руками. Раскатываем тесто в тонкий прямоугольный пласт. Нарезаем его на полоски толщиной не больше 1 см. Выкладываем их на творожную начинку, создавая узор. Отправляем десерт в разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут, в процессе выпекания ее не открываем.Готовим глазурь. Всыпаем в емкость сахарную пудру. Добавляем 100 г сметаны. Перемешиваем всё до однородности. Поливаем готовой глазурью горячий сырник, равномерно ее распределяя. Оставляем его на 40 минут.

Чтобы глазурь хорошенько застыла, оставьте сырник на кухне минимум на полчаса. Ожидания будут оправданы. Ведь сладкая глазурь слегка пропитает верхний слой теста, сделав основу десерта более нежной и вкусной. Приятного чаепития!