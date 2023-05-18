Красивый глянец на пирожках — как этого добиться. Лучший рецепт теста для пирожков

Важно уметь готовить пироги даже в XXI веке. Дело в том, что это универсальное блюдо способно спасти от голода. Готовить пироги можно почти из любых компонентов, нужна лишь мука, дрожжи и молоко.

Начинка для приготовления пирогов может быть разной. Чаще всего в пекарнях покупают пироги с мясом, режем — с капустой.

Отдельным фаворитом детей являются сладкие пироги — с повидлом или вареньем, фруктами. Но, в пекарнях часто используют дешевые продукты и кладут мало начинки. Поэтому стоит научиться готовить пироги самостоятельно.

Ингредиенты теста для капустных пирогов:

минеральная вода с газом — 300 г;

мука — 550 г;

растительное масло — 80 г;

сухие дрожжи — 7 г;

соль — ч. л.;

сахар — ст. л.

Ингредиенты начинки:

капуста — ⅓ шт.;

сладкая паприка — ч. л.;

лук репчатый — шт.;

хмели-сунели — ч. л.;

морковь — шт.;

соль — ½ ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

мясо отварное — 200 г;

сливочное масло — 60 г;

томатная паста — 100 г.

Ингредиенты для смазки:

яйцо — шт.;

растительное масло — ст. л.;

сметана — ст. л.

Приготовление капустных пирогов:

Для приготовления теста нужно в минеральной воде соединить соль, сахар и растительное масло. В воду просеиваем муку с дрожжами, замешиваем тесто сначала лопаткой, затем руками.

Тару с тестом помещаем в кастрюлю с горячей водой. Для того, чтобы тесто подошло, нужно выделить полчаса.

В это время можно нарезать мелко лук, нашинковать морковь. В сковороде разогреваем растительное и сливочное масла, обжариваем лук и капусту до золотистой корочки.

Когда капуста станет мягкой, в овощную смесь надо выложить томатную пасту и перемешать.

Пока масса тушится, отварное мясо надо пропустить через мясорубку.

Подобие фарша добавляется в овощную массу, смешивается воедино. Перед тем, как снять начинку с огня, нужно ее посолить, добавить хмели-сунели и паприку.

Тесто обминаем, формируем 18 одинаковых колобков, которые затем раскатываем в лепешки. В лепешки выкладываем по столовой ложке начинки, запечатываем ее внутри.

Застилаем противень пергаментом, кладем на него пироги швами вниз. Даем пирогам немного времени, чтобы подойти — примерно 15 минут.

В отдельной миске соединяем яйцо, сметану и растительное масло, смазываем каждый пирожок этой смесью.

Выпекать пироги надо при 180 градусах около получаса.

В итоге получаются мягкие пироги с красивым глянцем. Внутри много сочной начинки, которая делает пироги очень сытными.