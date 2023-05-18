Красивый глянец на пирожках — как этого добиться. Лучший рецепт теста для пирожков

Важно уметь готовить пироги даже в XXI веке. Дело в том, что это универсальное блюдо способно спасти от голода. Готовить пироги можно почти из любых компонентов, нужна лишь мука, дрожжи и молоко.
Начинка для приготовления пирогов может быть разной. Чаще всего в пекарнях покупают пироги с мясом, режем — с капустой.
Отдельным фаворитом детей являются сладкие пироги — с повидлом или вареньем, фруктами. Но, в пекарнях часто используют дешевые продукты и кладут мало начинки. Поэтому стоит научиться готовить пироги самостоятельно.
Ингредиенты теста для капустных пирогов:
- минеральная вода с газом — 300 г;
- мука — 550 г;
- растительное масло — 80 г;
- сухие дрожжи — 7 г;
- соль — ч. л.;
- сахар — ст. л.
Ингредиенты начинки:
- капуста — ⅓ шт.;
- сладкая паприка — ч. л.;
- лук репчатый — шт.;
- хмели-сунели — ч. л.;
- морковь — шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- мясо отварное — 200 г;
- сливочное масло — 60 г;
- томатная паста — 100 г.
Ингредиенты для смазки:
- яйцо — шт.;
- растительное масло — ст. л.;
- сметана — ст. л.
Приготовление капустных пирогов:
Для приготовления теста нужно в минеральной воде соединить соль, сахар и растительное масло. В воду просеиваем муку с дрожжами, замешиваем тесто сначала лопаткой, затем руками.
Тару с тестом помещаем в кастрюлю с горячей водой. Для того, чтобы тесто подошло, нужно выделить полчаса.
В это время можно нарезать мелко лук, нашинковать морковь. В сковороде разогреваем растительное и сливочное масла, обжариваем лук и капусту до золотистой корочки.
Когда капуста станет мягкой, в овощную смесь надо выложить томатную пасту и перемешать.
Пока масса тушится, отварное мясо надо пропустить через мясорубку.
Подобие фарша добавляется в овощную массу, смешивается воедино. Перед тем, как снять начинку с огня, нужно ее посолить, добавить хмели-сунели и паприку.
Тесто обминаем, формируем 18 одинаковых колобков, которые затем раскатываем в лепешки. В лепешки выкладываем по столовой ложке начинки, запечатываем ее внутри.
Застилаем противень пергаментом, кладем на него пироги швами вниз. Даем пирогам немного времени, чтобы подойти — примерно 15 минут.
В отдельной миске соединяем яйцо, сметану и растительное масло, смазываем каждый пирожок этой смесью.
Выпекать пироги надо при 180 градусах около получаса.
В итоге получаются мягкие пироги с красивым глянцем. Внутри много сочной начинки, которая делает пироги очень сытными.