Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Ароматное варенье из красной смородины понравится по вкусу и консистенции не только детям, но и взрослым. Подавайте его к сладкой выпечке, добавляйте при приготовлении пирожных, тортов.

Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье / Джемы

Состав / Ингредиенты:

Красная смородина 400 Грамм

Сахар 200 Грамм

Пектин 4-5 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

162 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Красная смородина с пектином на зиму»

Подготовьте указанные ингредиенты. Смородину выбирайте спелую, сочную.

Ягоды снимите с веточек и промойте в воде несколько раз, удаляя пыль и прочий мусор.

Перемешайте ягоды с сахаром и выложите их в ковш или казан с антипригарным дном. Поместите емкость на плиту, включая умеренный нагрев.

Проварите примерно 10-12 минут. По желанию можно снять шумовкой образовавшуюся пену.

Всыпьте пектин и тщательно размешайте. Проварите на минимальном нагреве еще 3-5 минут (обязательно прочтите руководство на упаковке с пектином).

Выложите варенье в ошпаренные кипятком банки и закрутите горячим крышками по резьбе или с помощью ключа для консервации. Остудите при комнатной температуре и переместите в кладовую.

Не забудьте оставить немного варенья из красной смородины себе на пробу. Оно точно не будет лишним вместе со сладкой выпечкой, блинами, панкейками и т.д.