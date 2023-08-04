Описание приготовления:
Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Ароматное варенье из красной смородины понравится по вкусу и консистенции не только детям, но и взрослым. Подавайте его к сладкой выпечке, добавляйте при приготовлении пирожных, тортов.
Основной ингредиент: Ягоды / Красная смородина / Cмородина Блюдо: Заготовки / Варенье / Джемы
Состав / Ингредиенты:
- Красная смородина 400 Грамм
- Сахар 200 Грамм
- Пектин 4-5 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
162 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Красная смородина с пектином на зиму»
Подготовьте указанные ингредиенты. Смородину выбирайте спелую, сочную.
Ягоды снимите с веточек и промойте в воде несколько раз, удаляя пыль и прочий мусор.
Перемешайте ягоды с сахаром и выложите их в ковш или казан с антипригарным дном. Поместите емкость на плиту, включая умеренный нагрев.
Проварите примерно 10-12 минут. По желанию можно снять шумовкой образовавшуюся пену.
Всыпьте пектин и тщательно размешайте. Проварите на минимальном нагреве еще 3-5 минут (обязательно прочтите руководство на упаковке с пектином).
Выложите варенье в ошпаренные кипятком банки и закрутите горячим крышками по резьбе или с помощью ключа для консервации. Остудите при комнатной температуре и переместите в кладовую.
Не забудьте оставить немного варенья из красной смородины себе на пробу. Оно точно не будет лишним вместе со сладкой выпечкой, блинами, панкейками и т.д.