Описание приготовления:

Красноглазка — морская рыба, которую обычно нам привозят из Новой Зеландии. У нее необычно красные глаза, что и дало название. Относится она к семейству окуневых и никогда не выращивается искусственно. Она входит в перечень полезных продуктов. Мясо напоминает по вкусу сельдь и скумбрию вместе и малокостная, поэтому ее можно давать детям.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Зелень / Укроп

Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге

Состав / Ингредиенты:

Рыба красноглазка 1 Штука

Сок лимона 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Укроп (ветки) По вкусу

Масло сливочнoe 10 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

198 ккал

Калорийность

16 г

Белки

15 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Красноглазка в фольге в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления красноглазки в фольге в духовке.

Рыбу очистите от чешуи, удалите жабры, внутренности, икру оставьте, хорошо промойте и обсушите. Сделайте надрезы по диагонали по всей поверхности, не прорезая до конца.

Рыбу посолите, поперчите снаружи и изнутри. Полейте внутри лимонным соком, выложите икру и веточки укропа.

Расстелите кусок фольги, на него выложите пергамент и смажьте его сливочным маслом. Выложите на пергамент красноглазку и заверните сначала в пергамент, а затем в фольгу.

Поставьте противень с красноглазкой в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 15 минут. Затем разрежьте фольгу и пергамент, поставьте в духовку и подержите еще 10 минут. Спустя время достаньте красноглазку и подавайте к столу.

Приятного аппетита!