Описание приготовления:
Красноглазка — морская рыба, которую обычно нам привозят из Новой Зеландии. У нее необычно красные глаза, что и дало название. Относится она к семейству окуневых и никогда не выращивается искусственно. Она входит в перечень полезных продуктов. Мясо напоминает по вкусу сельдь и скумбрию вместе и малокостная, поэтому ее можно давать детям.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Зелень / Укроп
Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге
Состав / Ингредиенты:
- Рыба красноглазка 1 Штука
- Сок лимона 1 Чайная ложка
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
- Укроп (ветки) По вкусу
- Масло сливочнoe 10 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
198 ккал
Калорийность
16 г
Белки
15 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Красноглазка в фольге в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления красноглазки в фольге в духовке.
Рыбу очистите от чешуи, удалите жабры, внутренности, икру оставьте, хорошо промойте и обсушите. Сделайте надрезы по диагонали по всей поверхности, не прорезая до конца.
Рыбу посолите, поперчите снаружи и изнутри. Полейте внутри лимонным соком, выложите икру и веточки укропа.
Расстелите кусок фольги, на него выложите пергамент и смажьте его сливочным маслом. Выложите на пергамент красноглазку и заверните сначала в пергамент, а затем в фольгу.
Поставьте противень с красноглазкой в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 15 минут. Затем разрежьте фольгу и пергамент, поставьте в духовку и подержите еще 10 минут. Спустя время достаньте красноглазку и подавайте к столу.
Приятного аппетита!