Красота и функциональность современных дверей

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Евгений
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Красота и функциональность современных дверей

Межкомнатные двери: их особенности

Двери отличаются такими преимуществами.

  • Дополняются качественной фурнитурой

Дверь – это не просто обработанная древесина прямоугольной формы, это еще и целый комплект дополнительных деталей. Ручки, петли, замки, защелки – все это обязательно должно быть максимально высокого качества. От этом всегда помнит отечественный производитель: все комплектующие детали работают безотказно в течение долгих лет.

Красота и функциональность

Специалисты компании точно знают, что межкомнатные двери – это важные детали любого интерьера. Именно поэтому они свои модели выполняют с учетом всех производственных стандартов. Покупатели могут выбирать оптимальные варианты из широкого ассортимента.

  1. Богатство расцветок. Оттенки натуральной древесины (ясень, дуб, бук, венге, орех, сандал) очень гармонично смотрятся в интерьере.
  2. Глухие и со вставками из удароустойчивого стекла – выбрать можно любой подходящий вариант.
  3. С фурнитурой, выполненной в разных оттенках – предлагаем купить те товары, которые будут идеально вписываться в общую обстановку.

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