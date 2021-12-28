Кратко о системе “Умный дом”

Что входит в систему “Умный дом”

Очень удобно с помощью системы контролировать температуру воздуха — достаточно один раз установить комфортный для вас режим и он будет поддерживаться автоматически. А во время, когда хозяев нет дома система переходит в режим экономии потребления, что значительно сократит расходы на коммунальные услуги.

Часто в рамках Умного дома устанавливается система мультирум, благодаря которой можно смотреть любимую передачу и одновременно наблюдать за маленькими детьми, которые находятся в другой комнате. Удобство состоит в том, что теперь все собрано в одном хранилище и дистанционный пульт также один.

Преимущества системы “Умный дом”:

Значительная экономия времени: не нужно самостоятельно открывать и закрывать шторы, регулировать каждый раз режим радиаторов, включать и выключать свет.

Система в какой-то мере заменяет няню: вы всегда знаете, чем занимаются дети в другой комнате, а также уверены в том, что опасные электроточки выключены.

Система выполняет функцию “охранника”, который всегда начеку и всегда оперативно реагирует на происшествия.

Значительная экономия отопления и освещения — до тридцати пяти процентов!

Как проектируют “Умный дом”

Каждый проект умного дома индивидуален, он зависит от используемых технологий, специфики жилья и пожеланий клиентов.

На российском рынке можно найти большое количество элементов системы умного дома, но важно понимать, что некоторые из них несовместимы друг с другом. Прежде всего следует купить контроллер какой-то определенной фирмы — в дальнейшем вы сможете подключать к нему датчики только этого производителя. Далее нужно определиться с датчиками, которые понадобятся именно вам.

Каждый производитель использует определенный вид протокола, то есть языка программирования. На данный момент самые популярные протоколы — ZigBee, Z-Wave, BLE.