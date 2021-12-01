Кредит под залог недвижимости. Нюансы в 2021

Плюсы ипотечных кредитов в банковской структуре: К положительным качествам ипотечных кредитов в банковской структуре считается низкая кредитная процентная ставка, и лояльное отношение к получателю кредита. По сравнению с ипотечной программой, то в быстром займе под гарантию недвижимого имущества нет подобного огромного количества требований и подробных доскональных проверок. Ипотечный кредит могут получить даже те получатели кредита, которые по определенным причинам не имеют возможности предъявить в банковскую структуру справку про доходы. Некоторые банкам достаточно устного доказательства зарплаты, либо гаранта.​

Ломбардный ипотечный кредит и приватные вкладчики. Существенным спросом при залоговом кредитовании, пользуется ломбардное оформление кредитов. Рассмотрим его подробно.

В ломбардном кредитовании под гарантию недвижимого имущества есть единственное обязательное требование – это наличие в собственности залога. Если недвижимость, какую вы готовитесь предъявить как залог для получения кредита, оформлена юридически правильно, и имеет при этом точную рыночную цену, то вы можете рассчитывать на заем, сумма которого будет составлять в среднем шестьдесят процентов от рыночной цене залогового жилья, а иногда даже больше.

При этом требований к вашему материальному положению, ни каких нет, не потребуется гарант и хорошая КИ. А срок рассматривания заявки в ломбардном кредитовании, в основном, не занимает более 2-ух рабочих дней. Большим заблуждением считается и то, что ломбардные займы выдаются только в ломбардах. Данные кредитные программы под гарантию недвижимого имущества также широко применяются и некоторыми финансово-кредитными учреждениями.