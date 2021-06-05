Кредитные и дебетовые банковские карты от Газпромбанка

Платежная карта газпромбанк является очень удобным инструментом, который обеспечивает доступ клиента к банковскому счету. Этот специализированный карточный счет содержит все совершаемые клиентом операции с применением платежной карточки. Карты могут использоваться для получения наличных денег в банкоматах или пунктах выдачи, и совершения всевозможных безналичных платежей. С их использованием можно совершить перевод в другой банк по номеру карты или оплатить покупку в интернете. Простоту и удобство применения такого платежного инструмента по всему миру оценило огромное количество человек.

На сегодняшний день существует два типа пластиковых карточек: кредитные и дебетовые. На дебетовых хранятся финансы клиента, которыми он может распоряжаться, как пожелает. Примером дебетовой карты может служить зарплатная или стипендиальная. Кредитные позволяют клиентам пользоваться средствами банка, которые выдаются под определенные условия. Размер лимита и процентная ставка определяется банком, который выпустил карточку. Также существуют мультивалютные пластиковые носители, которые прикреплены сразу к нескольким банковским счетам.

Основные особенности банковских карт

В нашей стране самыми распространенными являются пластиковые носители всемирных платежных сервисов Masterсard и Visa, а в последнее время – Мир. При этом сам носитель даже после выдачи клиенту остается собственностью банка и при первом требовании клиент должен вернуть свою карточку в банк.

Современная банковская платежная карточка изготовляется из прочного пластика и имеет стандартные размеры: 86 мм в ширину, 54 мм в высоту и 0,76 мм в толщину. Чаще всего в качестве носителей информации на таких картах используется магнитная полоса или чип. Также существуют модели с бесконтактной технологией, которые позволяют совершать оплату в магазине, просто поднеся карточку к терминалу.

Для использования только в интернете можно завести электронную карточку, которая не изготовляется на материальном носителе, однако характеризуется всеми необходимыми свойствами, позволяющими осуществлять оплату в сети или совершать онлайн переводы при помощи сервиса.

На лицевую сторону карты банк обычно наносит какое-нибудь яркое изображение, а также номер и конечный срок действия. Также на карточке присутствует название используемой платежной системы и банка, выпустившего карту.