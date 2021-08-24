Кредиты севастопольскому бизнесу идут в рост

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Региональное отделение ЦБ обнародовало статистику корпоративного кредитования. За полгода 2021 года банкиры дали местным бизнесменам 9,7 млрд рублей, что на 37,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Темп роста превысил показатели по России (18,2%) и Южному федеральному округу (3,4%). Доля займов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем объеме составила 63%.

Объем кредитной поддержки строительной отрасли увеличился в 4 раза по сравнению с первым полугодием 2020 года. А портфель кредитов строительных предприятий возрос почти вдвое – так отрасль отреагировала на развитие системы эскроу-счетов и увеличившийся спрос на жилье.

Активнее стали кредитоваться торговля (рост на 45%) и сельское хозяйство (на 20%).

Управляющий севастопольским отделением Центробанка Михаил Бежан объясняет динамику тем, что действуют стабилизационные меры, введенные для преодоления последствий пандемии, госпрограммы поддержки предприятий, и рекомендации регулятора кредиторам внедрять собственные программы по реструктуризации задолженностей.

Между тем, с апреля прошлого года – момента запуска стабмер в пандемию – и по 1 июля 2021 года предпринимателям Севастополя банкиры пересмотрели в сторону смягчения 432 кредитных договоров на 7,4 млрд рублей.