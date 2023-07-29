Крем для торта – это вторая главная составляющая праздничного десерта наряду с коржами. Список кремов, наверное, бесконечный и очень трудно выбрать из него какой-то один, все кажутся такими вкусными. К тому же один вид крема больше подходит для прослойки торта, другой – для выравнивания, третий – для создания украшения. Но в то же время у каждой хозяйки есть свой самый любимый проверенный рецепт универсального крема для любого десерта.

Классический заварной крем для торта

Классический заварной крем для торта – нежнейшее составляющее для домашних десертов. Готовится он несложно, но важно взять все продукты в правильных пропорциях. Тогда крем получится умеренно-сладким, с бархатистой текстурой и отлично выполняющим задачу прослойки торта.

Ингредиенты –+1 порц.

Молоко коровье 1 л.

Сахар-песок 200 гр.

Масло сливочное 200 гр.

Мука пшеничная 100 гр.

Яйцо куриное 4 шт.

Шаги 20 мин.

Крем для торта очень просто готовится в домашних условиях. Немного заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно подтаяло, тогда будет легче взбиваться. Просейте через сито пшеничную муку. Обжарьте ее на сковороде до румяного цвета в течение 5-7 минут, постоянно помешивая. В отдельной емкости смешайте куриные яйца, сахар и мягкое сливочное масло. В полученную массу всыпьте муку, хорошо перемешайте венчиком. Далее постепенно влейте молоко, смешайте все до однородного состояния. Поместите емкость со сливочной массой на медленный огонь. Нагревайте смесь, постоянно помешивая, до кипения. Крем уберите с плиты и дайте ему немного остыть. Простой и вкусный крем для торта готов! Его можно использовать для прослойки домашних тортов. Приятного аппетита!

Шоколадный крем для торта

Шоколадный крем для торта – это как оправа для драгоценного камня. С таким оформлением ваш десерт будет выглядеть презентабельно, оригинально и очень аппетитно. К тому же вкус крема в меру сладкий, очень шоколадный и в тоже время нежный.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 80 гр.

Шоколад черный – 200 гр.

Сметана – 200 гр.

Соль поваренная – ¼ ч.л.

Пудра сахарная – 1-1,5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для крема очень важно выбрать качественный натуральный шоколад. Можно использовать шоколад с 70 % содержанием какао. Сливочное масло вместе с шоколадом растопите на водяной бане. Пока тает шоколад и масло, помешивайте их.

Шаг 2. В глубокую миску выложите сметану, всыпьте соль и сахарную пудру.

Шаг 3. К сметане добавьте немного остывшую шоколадно-сливочную массу.

Шаг 4. Взбейте крем миксером до получения однородной массы.

Шаг 5. В конце тщательно вымесите крем лопаткой, чтобы поднять со дна остатки сахарной пудры.

Шаг 6. Шоколадный крем получается густым, блестящим и стабильным. Им можно прослаивать коржи и делать оригинальные украшения. Приятного аппетита!

Творожный крем для бисквитного торта

Творожный крем для бисквитного торта имеет воздушную, практически невесомую текстуру. Поэтому он так гармонично сочетается с пышными бисквитными коржами. Творог лучше выбирать с большим процентом жирности, тогда крем будет более нежным и однородным.

Время готовки – 10 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 200 гр.

Творог 9 % – 250 гр.

Пудра сахарная – 50 гр.

Экстракт ванильный – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Творог лучше взять пожирнее, тогда тесто получится куда нежнее. В объемной миске смешайте творог, подтаявшее сливочное масло и ванильный экстракт. Смешивайте миксером на средней скорости до однородной гладкой массы.

Шаг 2. Сахарную пудру просейте через мелкое сито. Этот шаг обязателен, чтобы не образовалось комков в креме.

Шаг 3. Просеянную сахарную пудру смешайте с творожной массой при помощи ложки.

Шаг 4. Затем взбейте крем до однородности миксером на средней скорости. Масса должна стать гладкой и полностью однородной.

Шаг 5. Творожный крем идеально подходит для прослойки и выравнивания бисквитных тортов. Приятного аппетита!

Крем для торта со сгущенкой

Крем для торта со сгущенкой – один из самых популярных кремов для десертов. Готовится он всего лишь из двух ингредиентов: сгущенного молока и сливочного масла. Особенно гармонично крем сочетается с коржами для торта-медовика, получается просто потрясающий вкус.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Молоко сгущенное – 8 ст.л.

Масло сливочное 82,5% – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сгущенка обязательно должна быть из цельного коровьего молока. Масло также выбирайте пожирнее.

Шаг 2. Сливочное масло достаньте из холодильника и оставьте его при комнатной температуре, чтобы оно размягчилось.

Шаг 3. Миксером взбейте масло до пышной массы. На это уходит примерно 3-4 минуты.

Шаг 4. Не прекращая взбивать масло, постепенно вливайте в емкость сгущенное молоко.

Шаг 5. Взбивайте крем со сгущенкой и сливочным маслом в течение 10-15 минут до полностью однородной массы.

Шаг 6. Крем со сгущенкой идеально подойдет для тортов и не только. Приятного аппетита!

Крем на масле для выравнивания торта

Крем на масле для выравнивания торта очень активно используется в кондитерском деле. Крем для таких целей уже на почти финише приготовления должен быть плотным и стабильным. Поэтому очень важно выбрать проверенный рецепт и взять качественные ингредиенты.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 1 ч.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Глазурь шоколадная белая – 0,4 кг.

Сметана 25 % – 150 гр.

Масло сливочное 82,5% – 300 гр.

Желатин – 1 ч.л.

Вода – 2 ч.л.

Сахар ванильный – 15 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерьте все продукты из списка в необходимом количестве.

Шаг 2. Желатин всыпьте в небольшую мисочку, залейте 2 чайными ложками воды и отставьте в сторонку.

Шаг 3. Сметану перелейте в глубокую емкость. Всыпьте ванильный сахар, перемешайте. Затем миску со сметаной и сахаром поместите на водяную баню. Нагревайте смесь до полного растворения сахара.

Шаг 4. Далее в горячую массу всыпьте шоколадную глазурь, перемешивайте лопаткой и продолжайте нагревать смесь сметаны и шоколада.

Шаг 5. Шоколад должен полностью растаять и смешаться со сметаной. Только после этого уберите емкость с водяной бани.

Шаг 6. В шоколадно-сливочную массу добавьте набухший желатин и хорошо все перемешайте.

Шаг 7. Далее выложите в миску мягкое сливочное масло. Сначала перемешайте массу лопаткой.

Шаг 8. Затем взбейте крем миксером до однородного состояния.

Шаг 9. Когда масляный крем будет готов, уберите его для стабилизации в холодильник на 20-30 минут.

Шаг 10. Охлажденный крем достаньте из холодильника и еще раз взбейте миксером до образования устойчивых пиков.

Шаг 11. У вас получится пышный и стабильный крем для выравнивая торта. Приятного аппетита!

Крем из творожного сыра и сливок

Крем из творожного сыра и сливок – густой, с нежной консистенцией для любого вида домашней выпечки. Им можно прослаивать бисквитные коржи, украшать капкейки и наполнять пирожные. С таким кремом ваши десерты получатся выше всяких похвал.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Сыр творожный сливочный – 400 гр.

Сливки от 30 % – 100 мл.

Пудра сахарная – 50-60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Уже проверенные марки творожного сыра, с которыми получится отличный крем: Виолетте, Альметте, Креметте, Хохланд для кулинарии. Сливки по возможности лучше брать высокого процента жирности.

Шаг 2. Творожный сыр перед приготовлением крема должен быть хорошо охлажден. Миску и венчики также поместите в морозилку. Выложите все продукты в миску и начните взбивать на низкой скорости, чтобы пудра не разлетелась. Таким образом перемешивайте продукты примерно минуту.

Шаг 3. Затем увеличьте скорость и продолжайте взбивать до образования пышной массы.

Шаг 4. По мере взбивания сливки станут плотнее и крем приобретет правильную консистенцию. В зависимости от мощности миксера может уйти разное количество времени на приготовление крема.

Шаг 5. Крем из творожного сыра и сливок готов, можно использовать его по назначению. Приятного аппетита!

Простой сметанный крем для торта

Простой сметанный крем для торта сможет приготовить даже школьник. Он идеально сочетается с медовыми коржами, а также бисквитный торт со сметанным кремом фруктами получается нежнее облачка. От кислоты сметаны в готовом креме не останется и следа, зато вы почувствуете насыщенный сливочный аромат.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Сметана 20% – 1 л.

Пудра сахарная – 4 ст.л.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы крем получился густым, сметану нужно отвесить и избавиться от сыворотки. В дуршлаг положите сложенную в 4 раза марлю и вылейте всю сметану.

Шаг 2. Края марли поднимите к центру и завяжите их. Дуршлаг установите на миску. Емкость со сметаной уберите на ночь в холодильник.

Шаг 3. На утро вы увидите, что сыворотка осталась в миске, а сметана стала заметно гуще.

Шаг 4. Переложите сметану из марли в миску и немного разомните плотную массу ложкой.

Шаг 5. Понемногу всыпайте к сметане сахарную пудру и ванилин, аккуратно перемешайте, чтобы пудра не разлетелась в разные стороны.

Шаг 6. Далее взбивайте массу миксером в течение 10 минут. У вас должен получиться плотный и пышный крем.

Шаг 7. Сметанный крем сразу готов к дальнейшей работе и лучше всего подходит для прослойки коржей. Приятного аппетита!

Классический белковый крем для торта

Классический белковый крем для торта готовится по очень простому рецепту. Самое главное обстоятельство, без которого у вас не получится крем, – это абсолютно чистая и сухая посуда. А также не жалейте времени и хорошо поработайте миксером.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Белки яичные – 2 шт.

Сахар/пудра сахарная – 3 ст.л.

Кислота лимонная – 2 кристаллика.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Емкость, в которой вы будете взбивать крем, должна быть сухой и чистой. Яйца помойте, вытрите насухо, аккуратно отделите белки от желтков. Желтки уберите в холодильник, их можно использовать в других рецептах.

Шаг 2. Белки выложите в миску и начинайте взбивать миксером. Масса сразу заметно увеличится в объеме.

Шаг 3. Когда белковая масса станет хорошо держать форму, начните постепенно вводить в нее сахар или сахарную пудру. Также добавьте ванилин и лимонную кислоту.

Шаг 4. Классический белковый крем для торта готов. Приятного аппетита!

Крем Пломбир

Крем Пломбир не только вкусный, но и универсальный. И название у него неслучайно такое, крем действительно походит на одноименное мороженое. Наряду с кремом-чиз, его также используют для выравнивая и украшения тортов, но общая стоимость Пломбира гораздо ниже.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Сметана 25% – 350 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 110 гр.

Масло сливочное 82,5% – 120 гр.

Ванилин – 1,5 гр.

Мука пшеничная высший сорт – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло достаньте из холодильника за пару часов до приготовления. Крем готовится на водяной бане. В кастрюле подогрейте воду. В емкость поменьше выложите сметану, разбейте куриное яйцо, всыпьте муку, сахар и ванилин. Все хорошо перемешайте.

Шаг 2. Затем меньшую емкость установите на водяную баню и томите массу до загустения, постоянно помешивая в течение минут 15-ти. Сметана с меньшей степенью жирности густеет медленнее.

Шаг 3. Чтобы определить готовность крема, проведите ложкой по массе, и, если бороздка не исчезнет, то он готов.

Шаг 4. Затем затяните полученный крем пищевой пленкой «в контакт», чтобы в процессе остывания на поверхности не образовалась корочка. Оставьте крем в прохладном помещении на 30-40 минут. Далее взбейте мягкое сливочное масло. После этого, не прекращая взбивать, добавьте к нему крем.

Шаг 5. Крем Пломбир должен получиться пышным, плотным и однородным.

Шаг 6. Крем можно использовать для украшения, выравнивания и прослойки тортов. Приятного аппетита!

Крем- чиз для торта

Крем-чиз для торта – это самое лучшее решение. С ним вы легко справитесь с задачей выравнивания боковых поверхностей и создания оригинального украшения на десерте. К тому же, крем-чиз легко можно приготовить в домашних условиях, все тонкости этого процесса описаны в рецепте.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Сыр творожный – 200 гр.

Сливки от 33 % – 100 мл.

Ванилин – 2 гр.

Пудра сахарная – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливки и творожный сыр должны быть охлажденными, поэтому до последнего момента держите продукты в холодильнике. Миску и венчики, которые будете использовать, положите на 15-20 минут в морозилку.

Шаг 2. В емкость положите творожный сыр.

Шаг 3. Влейте жирные сливки.

Шаг 4. Всыпьте сахарную пудру и добавьте ванилин по вкусу.

Шаг 5. Начинайте взбивать крем на низких оборотах. Затем постепенно увеличивайте обороты и заметите, как крем начнет густеть.

Шаг 6. В итоге у вас получится плотная и устойчивая консистенция. Крем-чиз можно использовать в покрытии торта, масса легко наносится и хорошо держится. Приятного аппетита!