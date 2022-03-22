Кремль призвал FIDE пересмотреть решение о дисквалификации Сергея Карякина

Кремль призвал FIDE пересмотреть решение о дисквадлификации воспитанника симферопольской шахматной школы, гроссмейстера РФ Сергея Карякина, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Глава Крыма предложил Карякину наплевать на решение FIDE «Мы сожалеем в этой связи. Мы призываем ФИДЕ пересмотреть это решение и все-таки остаться вне политики, подтвердив тем самым международный престиж этой шахматной организации», – заявил он.

Напомним, что международная шахматная федерация дисквалифицировала воспитанника симферопольской шахматной школы, гроссмейстера России Сергея Карякина на полгода. Такое решение было принято после того, как Карякин опубликовал в Twitter заявление, в котором поддержал действия президента РФ Владимира Путина по проведению спецоперации на Украине.