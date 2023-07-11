Описание приготовления:

Креветочный паштет — идеальное самостоятельное блюдо и как начинка для фаршированных яиц, намазка для бутербродов, канапе или брускетт. Подавайте его в холодном виде с различной несладкой выпечкой.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Закуски / Паштеты

Состав / Ингредиенты:

Креветки отварные 350 Грамм

Яйцо куриное отварное 3 Штуки (мелкие)

Майонез 2 Ст. ложки

Лук зеленый 2 Штуки (стебля)

Соль 2 Щепотки

Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 2

Калорийность

153 ккал

Калорийность

18 г

Белки

9 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Креветочный паштет»

Подготовьте указанные ингредиенты. Креветки отварите заранее в течение 5-8 минут в зависимости от их размера и остудите. Либо используйте уже отваренные морепродукты. Куриные яйца также отварите 12 минут и остудите в ледяной воде.

Очистите куриные яйца от скорлупы, промойте в воде вместе с зеленым луком. Нарежьте яйца мелкими кубиками, а лук — измельчите. Выложите все в чашу блендера.

Очистите креветки от панцирей. Если используете королевские креветки, то удалите и пищевод, промойте их. Нарежьте кубиками и всыпьте в чашу блендера или измельчителя.

Добавьте майонез любой жирности, соль и молотый черный перец. Отпюрируйте все на пульсирующем режиме техники примерно 3-4 минуты.

Выложите креветочный паштет в соусник или пиалу и охладите в холодильнике. Подавайте к столу холодным с тостами, гренками, поджаренным хлебом и т.д.