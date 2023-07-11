Описание приготовления:
Креветочный паштет — идеальное самостоятельное блюдо и как начинка для фаршированных яиц, намазка для бутербродов, канапе или брускетт. Подавайте его в холодном виде с различной несладкой выпечкой.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Закуски / Паштеты
Состав / Ингредиенты:
- Креветки отварные 350 Грамм
- Яйцо куриное отварное 3 Штуки (мелкие)
- Майонез 2 Ст. ложки
- Лук зеленый 2 Штуки (стебля)
- Соль 2 Щепотки
- Перец черный молотый 2 Щепотки
Количество порций 2
Калорийность
153 ккал
Калорийность
18 г
Белки
9 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Креветочный паштет»
Подготовьте указанные ингредиенты. Креветки отварите заранее в течение 5-8 минут в зависимости от их размера и остудите. Либо используйте уже отваренные морепродукты. Куриные яйца также отварите 12 минут и остудите в ледяной воде.
Очистите куриные яйца от скорлупы, промойте в воде вместе с зеленым луком. Нарежьте яйца мелкими кубиками, а лук — измельчите. Выложите все в чашу блендера.
Очистите креветки от панцирей. Если используете королевские креветки, то удалите и пищевод, промойте их. Нарежьте кубиками и всыпьте в чашу блендера или измельчителя.
Добавьте майонез любой жирности, соль и молотый черный перец. Отпюрируйте все на пульсирующем режиме техники примерно 3-4 минуты.
Выложите креветочный паштет в соусник или пиалу и охладите в холодильнике. Подавайте к столу холодным с тостами, гренками, поджаренным хлебом и т.д.