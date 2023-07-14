Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кростини с черешней. Вместо сладкого сиропа можно использовать тростниковый сахар, а для аромата добавить молотую корицу. Это идеальный вариант для лета! Сочетание хрустящего багета, творожного сыра и спелой сладкой черешни получается очень удачным!
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Ягоды / Черешня Блюдо: Закуски География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Черешня 200 Грамм
- Масло растительное 1/2 Ст. ложки
- Сладкий сироп 1-2 Ст. ложек
- Лимон 1/2 Штуки
- Сыр творожный сливочный 150 Грамм
- Багет 80-100 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
140 ккал
Калорийность
4 г
Белки
8 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кростини с черешней»
Подготовьте все ингредиенты.
Черешню помойте, удалите косточки и разрежьте пополам ягоды.
Выложите в форму для выпечки, полейте сладким сиропом с оливковым маслом, лимонным соком (около 1-2 ч.л.) и посыпьте лимонной цедрой, Перемешайте и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
Багет нарежьте на ломтики по диагонали. Обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета. Остудите.
Смажьте ломтики багеты творожным сыром.
Сверху выложите черешню.
Кростини с черешней готовы, приятного аппетита!