Кростини с черешней

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Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кростини с черешней. Вместо сладкого сиропа можно использовать тростниковый сахар, а для аромата добавить молотую корицу. Это идеальный вариант для лета! Сочетание хрустящего багета, творожного сыра и спелой сладкой черешни получается очень удачным!
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Ягоды / Черешня Блюдо: Закуски География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Черешня 200 Грамм
  • Масло растительное 1/2 Ст. ложки
  • Сладкий сироп 1-2 Ст. ложек
  • Лимон 1/2 Штуки
  • Сыр творожный сливочный 150 Грамм
  • Багет 80-100 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

140 ккал

Калорийность

4 г

Белки

8 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кростини с черешней»

Кростини с черешней

Подготовьте все ингредиенты.

Кростини с черешней

Черешню помойте, удалите косточки и разрежьте пополам ягоды.

Кростини с черешней

Выложите в форму для выпечки, полейте сладким сиропом с оливковым маслом, лимонным соком (около 1-2 ч.л.) и посыпьте лимонной цедрой, Перемешайте и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Кростини с черешней

Багет нарежьте на ломтики по диагонали. Обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета. Остудите.

Кростини с черешней

Смажьте ломтики багеты творожным сыром.

Кростини с черешней

Сверху выложите черешню.

Кростини с черешней

Кростини с черешней готовы, приятного аппетита!

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