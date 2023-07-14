Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кростини с черешней. Вместо сладкого сиропа можно использовать тростниковый сахар, а для аромата добавить молотую корицу. Это идеальный вариант для лета! Сочетание хрустящего багета, творожного сыра и спелой сладкой черешни получается очень удачным!

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Ягоды / Черешня Блюдо: Закуски География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Черешня 200 Грамм

Масло растительное 1/2 Ст. ложки

Сладкий сироп 1-2 Ст. ложек

Лимон 1/2 Штуки

Сыр творожный сливочный 150 Грамм

Багет 80-100 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

140 ккал

Калорийность

4 г

Белки

8 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кростини с черешней»

Подготовьте все ингредиенты.

Черешню помойте, удалите косточки и разрежьте пополам ягоды.

Выложите в форму для выпечки, полейте сладким сиропом с оливковым маслом, лимонным соком (около 1-2 ч.л.) и посыпьте лимонной цедрой, Перемешайте и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Багет нарежьте на ломтики по диагонали. Обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета. Остудите.

Смажьте ломтики багеты творожным сыром.

Сверху выложите черешню.

Кростини с черешней готовы, приятного аппетита!