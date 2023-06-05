Круче, чем беляши и чебуреки. Вкусные домашние мини-пиццы: быстро и просто

История пиццы берет свое начало в Сардинии более 7000 лет назад. Вавилоняне, египтяне и греки запекали плоский хлеб в глиняных печках уже тогда. А в Древнем Риме самое популярное блюдо среди крестьянских сословий носило название «Фокачча». Это блюдо представляло из себя пшеничную лепешку из различных видов хлеба.

Именно Фокачча считается прародителем пиццы. Сегодня пицца остается актуальной, ее мини-формат позволяет брать ее с собой везде, чтобы всегда была возможность перекусить. И мы расскажем, как правильно готовить мини-пиццу.

Необходимые ингредиенты:

Молоко – 150 мл;

Свежие дрожжи – 5 гр;

Соль – 1 ч.л;

Оливковое масло – 50 мл;

Мука – 400 гр;

Яичный желток – 1шт;

Майонез, кетчуп – по вкусу;

Колбаса – 250 гр;

Сладкий красный перец – 1 шт;

Помидор – 1 шт;

Твердый сыр – 100 гр;

Зеленый лук – по вкусу.

Приготовление мини-пиццы:

Сначала необходимо смешать молоко и свежие дрожжи. После этого им необходимо дать отстояться 5 минут. Далее к ним примешивается соль и оливковое масло и всыпается мука.

Теперь тесто необходимо хорошо замешать, чтобы оно получилось без комочков. Полученное тесто необходимо убрать в теплое место на 20 минут.

Делим тесто на 6 частей, формируя из каждой окружность. Теперь тесто опять должно отдохнуть 5 минут.

После отдыха формируем в каждой части небольшое углубление. Распределяем их на противень и смазываем яичным желтком.

Соус для пиццы делаем из майонеза и кетчупа, просто перемешав их в любой пропорции. Далее равномерно распределяем полученный соус по всей поверхности основы для мини-пиццы.

Нарезаем мелким кубиком колбасу, помидор и красный перец, нарезаем зеленый лук. Все это делим также на 6 частей и также выкладываем поверх соуса.

Далее натираем сыр и посыпаем сверху им наши мини-пиццы.

Теперь отправляем в духовку на 20 минут при 220 ℃.

Готово!

Данное блюдо готовиться очень просто, что позволяет ему стать гостем вашего стола даже в самый неожиданный момент. А состоит он из тех ингредиентов, которые есть дома у каждого, поэтому этот рецепт можно считать настоящей палочкой-выручалочкой.