Круче, чем беляши и чебуреки. Вот, как я буду готовить баклажаны этим летом

Одной из самых обширных и удивительных кухонь мира является китайская. Многие путают китайскую кухню с японской, поэтому ошибочно считают, что в Китае тоже национальным блюдом являются суши. Однако, это типичное лакомство не столь популярно у китайцев.
Данный народ предпочитает более сытную и разнообразную пищу. Например, китайцем не чуждо приготовление пирожков и булочек.
Создается выпечка с начинками, не типичными для европейцев. Часто в магазинах можно увидеть пироги с морской капустой или консервированными бобами.
Мы хотим приготовить китайское блюдо — рулеты с мясом и баклажанами.
Ингредиенты для баклажановых рулетов с мясом:
- Баклажаны — 2 шт.;
- Фарш — 500 г;
- Лук репчатый — шт.;
- Соль — 1,5 ч.л.;
- Паприка — ч. л.;
- Кориандр — ½ ч. л.;
- Перец черный молотый — ½ ч. л.;
- Кинза — 20 г;
- Сметана — 200 г;
- Яйцо — 2 шт.;
- Мука — 70 г.
Приготовление баклажановых рулетов с мясом:
Баклажаны надо нарезать на тонкие горизонтальные ломтики, выложить на дуршлаг. Баклажанные ломтики посыпаем чайной ложкой соли, оставляем пропитываться на полчаса.
Лук пропускаем через мясорубку, выкладываем в фарш вместе с солью, паприкой, кориандром и черным молотым перцем. Отдельно для кляра смешиваем сметану, яйца и муку.
Шинкуем мелко кинзу, добавляем в фарш, повторно перемешиваем. Выкладываем фарш на баклажанные ломтики, скручиваем их в рулеты, скрепляем шпажками.
В сковороде разогреваем 200 мл растительного масла. Окунаем каждый рулет в кляр, выкладываем в раскаленное масло.
Нужно обжаривать баклажанные рулеты до золотистого цвета с обеих сторон.
Получается вкусная и необычная закуска на праздничный стол.
Вместо баклажанов можно использовать кабачки.