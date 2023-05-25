Круче, чем беляши и чебуреки. Вот, как я буду готовить баклажаны этим летом

Одной из самых обширных и удивительных кухонь мира является китайская. Многие путают китайскую кухню с японской, поэтому ошибочно считают, что в Китае тоже национальным блюдом являются суши. Однако, это типичное лакомство не столь популярно у китайцев.

Данный народ предпочитает более сытную и разнообразную пищу. Например, китайцем не чуждо приготовление пирожков и булочек.

Создается выпечка с начинками, не типичными для европейцев. Часто в магазинах можно увидеть пироги с морской капустой или консервированными бобами.

Мы хотим приготовить китайское блюдо — рулеты с мясом и баклажанами.

Ингредиенты для баклажановых рулетов с мясом:

Баклажаны — 2 шт.;

Фарш — 500 г;

Лук репчатый — шт.;

Соль — 1,5 ч.л.;

Паприка — ч. л.;

Кориандр — ½ ч. л.;

Перец черный молотый — ½ ч. л.;

Кинза — 20 г;

Сметана — 200 г;

Яйцо — 2 шт.;

Мука — 70 г.

Приготовление баклажановых рулетов с мясом:

Баклажаны надо нарезать на тонкие горизонтальные ломтики, выложить на дуршлаг. Баклажанные ломтики посыпаем чайной ложкой соли, оставляем пропитываться на полчаса.

Лук пропускаем через мясорубку, выкладываем в фарш вместе с солью, паприкой, кориандром и черным молотым перцем. Отдельно для кляра смешиваем сметану, яйца и муку.

Шинкуем мелко кинзу, добавляем в фарш, повторно перемешиваем. Выкладываем фарш на баклажанные ломтики, скручиваем их в рулеты, скрепляем шпажками.

В сковороде разогреваем 200 мл растительного масла. Окунаем каждый рулет в кляр, выкладываем в раскаленное масло.

Нужно обжаривать баклажанные рулеты до золотистого цвета с обеих сторон.

Получается вкусная и необычная закуска на праздничный стол.

Вместо баклажанов можно использовать кабачки.