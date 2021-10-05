Крым бьёт антирекорды по коронавирусу: за сутки выявили 441 случай

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Крыму наблюдается постоянный рост заболеваемости COVID-19. 5 октября на территории республики зарегистрировали 441 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Это очередной антирекорд за период с 2020 года. За день до этого заразились 435 человек.

Также, по информации Минздрава, за сутки умерли 15 пациентов.

Всего с начала пандемии в Крыму коронавирус выявили у 81 363 человек, 69 542 пациентов побороли болезнь и выписались с выздоровлением, из них 505 – за минувшие сутки. Также COVID-19 унёс жизни 2 630 пациентов.

Также за прошедшие сутки в крымских лабораториях обследовали 1608 человек.