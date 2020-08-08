Крым готовится принять чемпионат России по пахоте. Соревнования планируют провести в конце апреля 2021 года, накануне мирового первенства, которое пройдёт в Ленинградской области. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов в ходе рабочей поездки в Красногвардейский район осмотрел площадку для проведения соревнований между механизаторами всей страны. Он отметил, что Республика Крым была выбрана не случайно. Регион полностью подходит по всем техническим регламентам, а также климатически благоприятен.

Андрей Рюмшин и Павел Косов также обсудили открытие сервисного центра «Росагролизинга» по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники на полуострове. По информации главы государственной компании, Крым в числе ещё 11 регионов рекомендован в качестве пилотного региона по созданию сервисного центра. Его потенциальная стоимость, по оценкам руководителя «Росагролизинга», не менее 200 млн рублей.