Крым и Армению свяжут авиасообщением через Владикавказ

Авиакомпания Nordwind с 15 июня начнет выполнять транзитные рейсы из международного аэропорта «Симферополь» в Ереван и обратно с удобной стыковкой во Владикавказе, передает пресс-служба аэропорта.

Пассажиропоток аэропорта «Симферополь» в мае вырос в 15 раз Полеты будут осуществляться на самолетах Embrarer E190 раз в неделю по вторникам до 26 октября. Общее время в пути составит около 5 часов.

Прямые рейсы между Симферополем и Владикавказом начнут выполняться впервые в современной истории. После их запуска география полетов в Крым расширится до рекордных 63 направлений.