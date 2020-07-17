Крым и Тамбовская область планируют совместную реализацию инвестпроектов

Сергей Аксёнов обсудил с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным сотрудничество между регионами. Об этом сообщает управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Так, в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия по реализации Соглашения между Советом министров Республики Крым и администрацией Тамбовской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в 2017 году.

Сергей Аксёнов отметил, что между регионами сложились добрые отношения, налажено конструктивное сотрудничество в экономике, культуре, образовании и других сферах, и выразил уверенность в том, что связи регионов будут крепнуть.

По словам Александра Никитина, Тамбовскую область с Крымом связывают давние дружеские и плодотворные отношения. В течение двух лет между регионами развивается разностороннее сотрудничество по целому спектру направлений, которые касаются как экономической, так и гуманитарной сфер. При этом стороны постоянно работают в направлении укрепления связей между регионами.

Также в ходе встречи шла речь о совместной реализации инвестиционных проектов.