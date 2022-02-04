Крым и заполярный Нарьян-Мар впервые свяжет авиасообщение

Авиасообщение этим летом впервые в современной истории свяжет Крым с расположенным за Северным полярным кругом Нарьян-Маром (Ненецкий автономный округ). Билеты уже поступили в продажу, передает пресс-служба воздушной гавани.

Летняя география полетов в Крым достигла 50 городов Рейсы будет обслуживать авиакомпания «РусЛайн» на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Перелеты начнутся с 4 июня и продлятся до 28 августа.

Рейсы запланированы с частотой раз в неделю: по субботам из Нарьян-Мара в Крым, а по воскресеньям – в обратном направлении. Расстояние около 2 700 км самолеты будут преодолевать за шесть часов с учетом непродолжительной технической посадки в Кирове.