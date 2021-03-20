Крым лидирует по числу бронирований в первые часы программы от Ростуризма

Крым стал лидером по числу бронирований начала третьего этапа Программы туристического кешбэка, передает пресс-служба Минкурортов РК.

Крым лидирует среди направлений второго этапа программы кешбэка Напомним, что программа началась в дни празднования Крымской весны – 7-летия воссоединения Крыма с Россией, и продлится до 15 июня.

«По данным Федерального агентства по туризму (Ростуризм), самыми популярными направлениями в первые часы стали: Крым – он лидирует по числу бронирований, в десятку вошли – Республики Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области», — уточнили в сообщении.