Крым лидирует среди популярных туристических направлений осени

Республика Крым этой осенью традиционно лидирует среди самых популярных туристических направлений осени, передает пресс-служба Минкурортов РК.

В Крыму с начала года отдохнули 7,2 млн туристов «В целом по Республике Крым уровень бронирования объектов размещения в сентябре — октябре в среднем составляет 70%. При этом ряд отелей забронированы до 80-100% как в сентябре, так и в октябре. А санатории полуострова в среднем загружены на 70 — 80% в сентябре, по ряду объектов загрузка составляет 90-95%», — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что Крым вошел в ТОП самых доступных по стоимости отдыха туристических регионов. А также полуостров, наряду с Краснодарским краем, стал самым популярным направлением для активного отдыха на природе в России. Что не удивительно, учитывая климатические условия региона.