Крым не будет обращаться к Зеленскому из-за воды – Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости Крым. Крымские власти не намерены обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о подаче воды на полуостров. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он напомнил, что в этом году зима было малоснежная, что сказалось на уровне наполняемости крымских водохранилищ.

«С учетом того, что в Аянском и Партизанском водохранилищах объем запасов сегодня больше 30%, прямой угрозы для Симферополя нет. Мы уровень объема воды на 90 дней как минимум поддерживаем регулярно», — сказал глава республики.

Также Аксенов уточнил, что все слова украинских политиков о возможности подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу – «абсолютный фейк, на котором они пиарятся». Он отметил, кроме Зеленского на Украине никто не может принять решение о подаче воды. Однако украинский лидер морально к этому не готов, так как, по словам Аксенова, Зеленский находится под влиянием Госдепа США. А оттуда приказ о подаче воды он не получит.

«Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в Республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них, — заявил Аксенов. — Шантажом ничего не добьешься. Российский Крым знает, как выжить. И поверьте, даже в самой худшей ситуации мы бы один на один с проблемой не остались».

12 июня стартовала подача питьевой артезианской воды для жителей Симферополя из водозабора в Бахчисарайском районе. Благодаря этому проекту крымская столица стала дополнительно получать 21,6 тысячи кубометров питьевой воды в сутки. По словам Аксенова, после завершения второго этапа работ объем подаваемой на Симферополь артезианской воды вырастет еще на 20 тысяч кубометров в сутки.

Война за воду для Крыма: крымские татары дали совет генералу из США >>

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после присоединения Крыма к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вопрос возобновления подачи днепровской воды в Крым не стоит на повестке дня для властей страны.