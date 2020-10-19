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Республику Крым ожидают заморозки. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК со ссылкой на ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ухудшение погоды прогнозируют ночью и утром 20, 21 и 22 октября в степных и предгорных районах полуострова. Там температура опуститься до — 1 или -3 градусов.

В МЧС напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности: не перегружать сети электрических приборов и следить за их исправностью, не отапливать квартиры и дома при помощи газовых плит, воздержаться от длительных походов в горы и в лес. Водителям рекомендуют быть предельно осторожными на дорогах, по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте.