Крым подаст иск к Украине о водной блокаде до конца июня

Крымские власти планируют подать иск к Украины по ущербу, нанесенному региону водной блокадой, до конца июня, передает Крыминформ, ссылаясь на спикера регионального парламента Владимира Константинова.

«Должны подать в российские суды, задача начать рассмотрение, чтобы уже в процессе рассмотрения затребовать экспертизы – тут нужна международная правовая экспертиза, потому что если иск будет утвержден здесь, он дальше уже сможет (передаваться на рассмотрение) на международный уровень. Надеюсь, что до конца второго квартала мы уже будем в суде», — отметил он, добавив, что сумма ущерба «исчисляется триллионами».

Он рассказал, что первоначально иск будет подаваться в один из судов полуострова.