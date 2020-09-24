Крым подписал соглашение с Москвой о партнерстве в сфере туриндустрии

Таким образом стороны хотят наладить турпоток двух регионов в течение всего года

Фото: пресс-служба правительства РК

Республика Крым и Москва будут совместно развивать туриндустрию. Соответствующее соглашение подписано Министерством курортов РК и московским Комитетом по туризму.

В частности, стороны планируют оказывать друг другу содействие в создании новых туристических маршрутов, обмениваться опытом в регулировании сферы туризма, а так же налаживать взаимодействие между организациями туриндустрии двух регионов.

Кроме того, в соглашении предусмотрено содействие развитию по разным направлениям туризма- семейному, молодежному, детскому, туризму для старшего поколения.

Стороны будут проводить совместные мероприятия, обмениваться календарем событий и другой актуальной информацией.

Основная цель совместной работы — развить стабильные взаимные турпотоки в течение всего года. Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко отметил что по традиции большинство отдыхающих на полуострове — из Москвы. Для самих крымчан столица так же является одним из наиболее привлекательных направлений для поездок.

-Поэтому, тем более важно более тесное и качественное сотрудничество Крыма и Москвы в сфере туризма, — подчеркнул Волчек, -Кроме того, Москва является основным транспортным хабом, и здесь также возможна широкая сфера взаимодействия с точки зрения взаимной информационной и маркетинговой поддержки.

Сообщается, что в скором времени программные продукты и сервисы Крыма интегрируют в цифровой сервис RUSSPASS — платформу, которая помогает туристам выстроить маршрут по столице и ознакомиться со списком достопримечательностей и услуг.