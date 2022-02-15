Крым покидают военнослужащие ЮВО после учений

Подразделения ЮВО, завершившие выполнение задач в рамках плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова, возвращаются в пункты постоянной дислокации, передает пресс-служба ЮВО.

На службу в ЮВО отправят около 3000 крымчан в рамках осеннего призыва «Личный состав батальонных тактических групп совершил марши в районы железнодорожных станций, где организована погрузка боевой техники на эшелоны. На платформах вагонов установленным порядком производится крепление тяжелой гусеничной бронетехники – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок», – уточняется в сообщении.

По прибытии в родные части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.