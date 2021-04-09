Крым получил крупнейшую партию вакцины от COVID-19

Крым получил 90 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко на своей странице в соцсети Facebook.

Крым принял очередную партию вакцины от COVID-19 «Рад сообщить, что сегодня ночью в Крым поступило 90000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»)», – написал он.

Министр отметил, что это самая крупная за все время партия вакцины, прибывшая в Крым. В ближайшее время она будет распределена по медучреждениям республики.