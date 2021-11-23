Крым получил средства на компенсации пострадавшему от потопов бизнесу

Из федерального центра выделили более 350 млн рублей на выплату компенсаций бизнесу, пострадавшему от летних потопов в Крыму. Информация об этом размещена на сайте правительства РФ.

Власти РФ выделили Крыму 124 млн рублей на ремонт школ после потопов «Республика Крым получит более 352 млн рублей на компенсации представителям малого и среднего бизнеса, которые понесли убытки из-за паводков летом 2021 года», – говорится в сообщении.

Средства будут направлены на поддержку около 540 предпринимателей. Их можно будет потратить на капремонт поврежденных помещений и частично компенсировать расходы по арендной плате.