Крым получил «тестовую» партию вакцины от COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крым пришла тестовая партия вакцины от COVID-19, передает Крыминформ, ссылаясь на замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

В Крыму за сутки выявили COVID-19 еще у 78 человек «Поставлена в Республику Крым тестовая, так назовем ее, партия из 42 вакцин. Т.е. сегодня нам должно прийти соглашение, потому что мы заявляли потребность порядка трех тысяч. Нам обещал минздрав РФ, что до конца сентября постараются этот вопрос решить», – уточнил Лясковский.

42 дозы предназначены для вакцинации 21 человека.