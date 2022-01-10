Крым посетили около 265 тысяч туристов в новогодние праздники

В новогодние праздники Крым посетили около 265 тысяч туристов, что на 10% больше показателя прошлого года. Такой информацией поделился глава РК Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Трафик на Крымском мосту в праздники превысил показатель прошлого года «С 27 декабря по 9 января включительно в Республике Крым отдохнуло около 265 тысяч туристов, что на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года», – написал он.

Напомним, что по Крымскому мосту во время новогодних праздников проехало свыше 100 тысяч авто, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.