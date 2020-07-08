Крым потратил 50 млн рублей на привлечение самолета для усиления осадков

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти полуострова заключили договор на 50 млн рублей с Росгидрометом, в рамках которого летающая метеостанция в Москве будет производить обстрел облаков над полуостровом для увеличения осадков в регионе. Об этом он сообщил на пресс-конференции, ссылку на онлайн-трансляцию которой опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Крым получит воздушное судно для увеличения количества осадков — Аксенов Аксенов уточнил, что в регионе ожидают увеличения выпадения осадков на 30%. Предполагается, что это поможет предотвратить засуху в последующие годы.

«У нас соглашение подписано. Его стоимость около 50 млн рублей. Коллеги, при обнаружении такого фронта из Москвы отправляют самолет, который выполняет эти процедуры. Мы ожидаем из этой тучи выпадение до 30% осадков дополнительно», — сообщил Аксенов.