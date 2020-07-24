Крым примет участие в программе Ростуризма с кэшбеком за турпутёвки

В программе Ростуризма примут участие крымские туроператоры, отели и круизные компании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма РК.

Фото: Гала Амарандо

Ростуризм разрабатывает Программу стимулирования доступных внутренних туристских поездок. Согласно которой, туристу будет возвращена часть стоимости тура по России, в том числе в Крым. Программа стартует в начале августа, с возможностью купить туры до конца года. Крым будут доступен со скидкой начиная с 1 октября.

Согласно программе, туристы смогут получить выплату как за пакетные туры, которые включают перелет и проживание, так и отдельно за проживание в случае, если турист добирается до места отдыха самостоятельно, к примеру, на личном автомобиле.

Участвовать в Программе могут все туроператоры, зарегистрированные в Едином Федеральном Реестре Туроператоров (ЕФРТ) и квалифицированные отели.

Туроператоры должны предложить турпакет, стоимостью не менее 25 тысяч рублей, включающий транспортные услуги — авиа, ж/д или автобусная перевозка, и проживание в классифицированном отеле более пяти ночевок. Такой маршрут может быть межрегиональным, но главное, чтобы в каждом регионе места размещения были классифицированы.

Гостиницы могут предложить пакет проживания от пяти ночевок в своем объекте, при этом, и гостиницы и туроператоры могут дополнить данное базовое предложение любыми дополнительными сервисными услугами, которые они считают необходимым. Круизные компании также должны предложить проживание на территории своего лайнера от пяти ночевок.

Турист, который решит поучаствовать в программе, должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его сайт. Там он выбирает тур на странице, созданной специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает онлайн картой российской платежной системы «МИР».

Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, правительство выделило 15 млрд руб.

Туристу вернется 5 тысяч рублей за тур стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. за туры стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей, и 15 тысяч рублей за тур от 75 тысяч рублей. При этом продолжительность поездки должна быть не менее 5 дней, приветствуются межрегиональные маршруты. Деньги будут начисляться туристу на карту «МИР» в срок до 5 дней.

Для запуска Программы Ростуризмом будет проведена соответствующая маркетинговая и рекламно-информационная кампании с участием информационных партнеров.