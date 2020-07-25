Крым принял миллион туристов — Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым принял первый миллион отдыхающих. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

В Крыму отдохнули с начала июля более 400 тысяч туристов Глава РК заявил, что объем туристического потока на сегодняшний день беспрецедентный.

«Во многих четырех-пяти звездочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти», — отметил Аксенов.