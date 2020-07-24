Крым принял первый миллион отдыхающих

Уровень загрузки отелей на ЮБК – 95%

Фото: Изображение Irina Kushnikova с сайта Pixabay В Крыму приняли уже миллион отдыхающих. Число туристов растет, загрузка отелей на ЮБК достигает 95%. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов на своей официальной странице в соцсети Facebook.

– Почти 100% номеров зарезервировано во многих 4-5-звездочных гостиницах, включая август. Средняя заполняемость номерного фонда – 70%. Бронирование отелей продолжает расти, в сентябре-октябре также ожидаем большое количество гостей, – отметил Глава.

Количество средств размещения увеличивается, мест, готовых принять туристов, становится больше.

Самолетами на отдых прибыли 32, 1%, поездами воспользовались 4,8%, а 63,1% решили приехать на полуостров по Крымском мосту на личном транспорте.