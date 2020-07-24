Крым принял первый миллион туристов с начала июля

С начала месяца и по состоянию на 24 июля в Крыму отдохнул один миллион человек. Об этом сообщил глава реуспублики Сергей Аксенов.

— Объем туристического потока беспрецедентный. Уровень загрузки отелей на Южном берегу, по данным министерства курортов и туризма РК, достигает 95 процентов. Во многих 4-5-звездочных гостиницах продано 100 процентов номеров на июль-август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70 процентов, — отметил Аксенов.

На сегодняшний день отдыхающих принимает 727 санаториев и отелей полуострова.

Более трети туристов (32,1 процента от общего числа гостей) прибыли на полуостров самолетами, 4,8 процента — по железной дороге, 63,1 процента — автотранспортом по Крымскому мосту.

Как сообщалось ранее, с 15 июня санатории и отели начали принимать местных жителей, а с 1 июля — отдыхающих с материковой части РФ.